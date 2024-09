Preparados para Super Mario Party Jamboree?

Super Mario Party Jamboree está quase a chegar e todos os amantes do pequeno e simpático canalizador podem rejubilar. Venham saber mais... num novo trailer agora revelado.

A maior festa de Super Mario encontra-se prestes a começar. Preparem-se para Super Mario Party Jamboree para a Nintendo Switch, com data de lançamento a 17 de outubro de 2024.

Desde atravessar carrosséis a correr até jogar minigolfe com controlos por movimento, este jogo terá à sua disposição mais de 110 minijogos – o maior número num jogo Mario Party até à data! Disponível em português do Brasil.

22 personagens de todo o Reino Cogumelo – mais do que em qualquer Mario Party anterior – estão prontos para a festa. Existem sete tabuleiros para escolher no modo Mario Party, incluindo cinco novos tabuleiros e duas novas versões de tabuleiros clássico de títulos anteriores de Mario Party. O modo Mario Party pode ser jogado localmente com amigos ou online com jogadores de todo o mundo.

Em Super Mario Party Jamboree, vencer certos minijogos especiais é sinónimo de fazer amizades e formar uma Dupla Jamboree. Cada amigo tem uma habilidade diferente, como copiar itens de outros jogadores ou teletransportá-lo para outros espaços aleatoriamente.

Pegue nos seus comandos Joy-Con para desfrutar de três novos modos de jogo baseados em movimento, incluindo os modos Aventuras aéreas, Fábrica do Toad, e Cozinha rítmica. Os jogadores podem também competir juntando-se a outros jogadores em todo o mundo numa série de Desafios do Bowser, que inclui Bowserathlon e Brigada anti-Bowser.