Presidente da Tchetchénia tem uma Tesla Cybertruck com metralhadora. Quem a deu?

O dinheiro pode tudo, até entre arqui-inimigos. Se a ideia é dar nas vistas com equipamentos do ocidente, então por que não comprar uma pick-up americana, Tesla Cybertruck, e equipar a mesma com uma metralhadora? Presidente da Tchetchénia tem uma. Quem a levou para lá? Isso agora!!!

O líder tchetcheno Ramzan Kadyrov afirmou que Elon Musk lhe tinha dado um Cybertruck da Tesla que ele tinha afinado com uma metralhadora. Agora, ele próprio afirma que Elon Musk a desativou remotamente e que não a pode utilizar. O mais provável é que se tenha avariado!

Da Tchetchénia com amor... e uma Cybertruck

O chefe da República da Tchetchénia desde 2007, amigo e seguidor de Putin, tornou-se famoso nos últimos anos pela sua peculiar perceção da música e pela repressão dos homossexuais. Agora, está de volta à ribalta por uma razão peculiar: tem um Tesla com uma metralhadora incorporada. Ou pelo menos é o que ele diz.

Em meados de agosto, a Reuters noticiou que o chefe da República da Tchetchénia tinha publicado várias fotografias e vídeos no seu canal Telegram que o mostravam a conduzir e a elogiar a manobrabilidade de uma Cybertruck da Tesla que, segundo ele, Elon Musk lhe tinha oferecido.

No entanto, não se tratava de um Cybertruck convencional, pois tinha uma metralhadora de grande calibre montada na traseira, o que o tornava num veículo militar.

Anton Gerashchenko, um antigo conselheiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, fez eco das afirmações de Kadyrov no seu perfil X, incluindo um vídeo dele a conduzir a sua Cybertruck equipado com o seu acessório traseiro mortal.

Na sua mensagem, o ex-conselheiro referiu que o líder tchetcheno tinha prometido enviar o veículo para a zona de guerra para apoiar as tropas russas na sua ofensiva, e uma mensagem para Elon Musk: “Elon, obrigado, vem a Grozny, vou receber-te como o convidado mais querido!

Elon Musk foi rápido a desmentir a história, respondendo ao repórter do New York Times Seth Abramson, que tinha republicado a mensagem de Gerashchenko.

És mesmo tão atrasado que achas que doei um Cybertruck a um general russo? Isto é inacreditável.

Como é que uma Cybertruck, cuja produção é ainda relativamente baixa, foi parar às mãos de Kadyrov? Não se sabe ao certo. Pode tê-lo adquirido como particular, através de intermediários, e depois ter aplicado as modificações mostradas nos vídeos divulgados pelo líder.

Num novo episódio desta série que poderia muito bem passar por uma sequela de Mad Max, com veículos pós-apocalípticos montados em armas impossíveis, as fontes da Fortune afirmam que o líder tchetcheno tinha publicado na sua conta do Telegram que Elon Musk tinha desativado remotamente a sua Cybertruck militar.

Musk desativou remotamente a Cybertruck. Isso não é uma coisa boa para Elon Musk fazer. Ele dá presentes caros do fundo do coração e depois desliga-os remotamente. Isso não é masculino. Tivemos que rebocar o cavalo de ferro, como pudeste fazer isso, Elon?.

Reportou à Fortune Kadyro.

Segundo a CNN, Ramzan Kadyrov estava na posse de três Cybertrucks equipadas com metralhadoras. Duas das quais terão sido enviados para apoiar as forças russas.

Mais duas Cybertrucks foram enviados para a zona de guerra do SVO (Ucrânia). O encerramento remoto não afetou estes veículos. Estão a funcionar normalmente, sem quaisquer falhas. Não se pode pedir melhor publicidade para o Cybertruck.

Afirmou Kadyrov, segundo a CNN.

O entusiasmo do governante tchetcheno sobre a fiabilidade da Cybertruck contrasta com os numerosos problemas de fiabilidade que algumas unidades deste modelo têm vindo a sofrer desde que foi colocado à venda no final de 2023.

A última falha conhecida da pick-up da Tesla é um problema com o pedal do acelerador que levou a uma recolha de quase 4.000 veículos.