Continuam as celebrações dos 30 anos da PlayStation

Tal como aqui indicámos, a Playstation encontra-se de parabéns, fazendo 3 décadas de existência. Num contexto de celebração, a Sony tem lançado várias iniciativas. Venham conhecer a mais recente...

A Playstation encontra-se de parabéns e ao fazer 30 anos de existência a Sony encetou um conjunto de iniciativas, tal como aqui revelámos.

A Sony anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation, o lançamento da Coleção do 30.º Aniversário da PlayStation, que inclui uma série de produtos da família da PlayStation 5, de edição limitada, que unem o passado ao presente da marca, homenageando os 30 anos de história da PlayStation, desde o lançamento da sua primeira consola a 3 de dezembro de 1994. Esta coleção exclusiva traz consigo novos designs para produtos de hardware da família PlayStation 5, incluindo o da própria consola, inspirados na estética da primeira consola da marca.

A Coleção do 30.º Aniversário da PlayStation será vendida em quantidades altamente limitadas nas seguintes opções:

Consola PlayStation 5 Pro – Bundle de Edição Limitada do 30.º Aniversário: Inclui a consola PlayStation 5 Pro com SSD de 2TB, Wi-Fi 7, comando sem fios DualSense, comando sem fios DualSense Edge, base de carregamento para o DualSense e uma tampa para a uma unidade de disco (unidade de disco vendida em separado). O bundle inclui também um suporte vertical e alguns itens especiais de colecionador, como um conector de cabos inspirado no comando original da PlayStation, quatro braçadeiras para cabos com os ícones da PlayStation, um autocolante, um poster PlayStation de edição limitada (1 de 30 designs possíveis) e um paperclip;

Consola PlayStation 5 Digital Edition – Bundle de Edição Limitada do 30.º Aniversário: Inclui a Edição Digital e Limitada da consola PlayStation 5 com SSD de 1TB e acessórios, também de edição limitada, a condizer – o comando sem fios DualSense e uma tampa da consola para uma unidade de disco (unidade de disco vendida em separado). Inclui também o suporte vertical e os itens de colecionador do bundle que inclui a PlayStation 5 Pro.

Produtos Standalone de Edição Limitada:

Reprodutor remoto PlayStation Portal – Edição Limitada do 30.º Aniversário;

Comando Sem Fios DualSense Edge – Edição Limitada do 30.º Aniversário;

Comando Sem Fios DualSense – Edição Limitada do 30.º Aniversário;

Hideaki Nishimo, CEO da SIE, afirmou que desde o lançamento da primeira consola da marca, a PlayStation já passou por cinco fantásticas gerações de consolas, sempre acompanhando a evolução da tecnologia. "Nos primeiros tempos, os jogos tinham cerca de 300 mil píxeis, enquanto que agora ultrapassam os 8 milhões em ecrãs 4K", disse. Acrescentou ainda que "o som passou de estéreo para surround, e que atualmente estamos a utilizar o áudio 3D". Também "os comandos passaram por uma grande transformação," acrescentou Nishino.

"Tudo o que fizemos, fizemos de forma a garantir que a PlayStation é o melhor sítio para jogar", disse ainda. "Na SIE acreditamos que o início da nossa jornada é uma parte importante da nossa história, e é por isso que celebramos este momento e comemoramos os últimos 30 anos da marca trazendo o tema do design original da PlayStation para os produtos mais recentes da família da PlayStation 5", acrescentou.

Na PlayStation Direct, os fãs poderão reservar a coleção completa a partir de 26 de setembro:

Consola PlayStation 5 Pro – Bundle de Edição Limitada do 30º aniversário

Consola PlayStation 5 Digital Edition – Bundle de Edição Limitada do 30º Aniversário

Reprodutor remoto PlayStation Portal – Edição Limitada do 30º aniversário

Comando Sem Fios DualSense – Edição Limitada do 30.º Aniversário

Comando Sem Fios DualSense Edge – Edição Limitada do 30.º Aniversário

Nos pontos de venda habituais, no mesmo, dia 26 de setembro, estará disponível para reserva o comando sem fios DualSense – Edição Limitada do 30.º Aniversário, enquanto que a consola PlayStation 5 Digital Edition – Bundle de Edição Limitada do 30º Aniversário poderá ser reservada a partir do dia 10 de outubro.