iOS 18: Conheça o poder oculto do seu iPhone com estes truques da Central de controlo

Com o lançamento do iOS 18 e do iPadOS 18, a Apple introduziu uma funcionalidade inovadora que permite personalizar a Central de controlo nos dispositivos como nunca. Já fizemos um guia prático, mas agora deixamos um vídeo que pode complementar e ajudar o utilizador a dominar aquele que é de facto o poder oculto do seu iPhone.

Domine a Central de controlo do seu iPhone

A Central de controlo assume-se cada vez mais como um ponto nevrálgico do ecossistema Apple. Passou a gerir acesso a funcionalidades no iPhone, iPad, Apple Watch, etc... e a cada versão do sistema operativo, os utilizadores podem concentrar ações de gestão do equipamento. Contudo, é verdade que o iOS 18 torna a utilização mais complexa, de tão completa.

Aquando do lançamento das versões beta, mostramos aqui como personalizar a nova Central de controlo, mas a Apple quis fazer também para ajudar com uma vídeo interessante.

O vídeo abaixo da Apple irá guiá-lo através do processo de adicionar grupos, redimensionar e reorganizar controlos para criar uma experiência verdadeiramente personalizada, adaptada às suas necessidades e preferências únicas.

A Central de Controlo foi lançada pela primeira vez em 2013 com o iOS 7. Embora tenha havido ajustes ao longo da última década, manteve-se praticamente a mesma.

Por isso é que dizemos que o iOS 18 marca uma nova etapa, com um enorme salto funcional. Por exemplo, nesta grande reformulação dos controlos de fácil acesso poderemos personalizar para ter a página Favoritos como o primeiro ecrã, seguida das páginas Música, Página inicial e Conectividade.