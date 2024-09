YouTube Premium aumenta 44% o preço em vários países europeus. Inclui Portugal?

O YouTube Premium é uma subscrição interessante. Além de incluir o YouTube Music, permite-lhe ter a plataforma sem anúncios e com algumas opções adicionais, como uma melhor taxa de bits ou a opção de descarregar conteúdo para visualização offline. O seu preço em alguns países europeus, até agora, era de 11,99 €, mas isso começou a mudar.

Subida de preço absurda

Muitos utilizadores afirmam em plataformas como o Reddit e o X que a Google lhes enviou um email a avisar do aumento de preço do YouTube Premium. De acordo com a Google, o aumento terá lugar a 7 de novembro. A razão não é clara, mas tudo aponta para um ajustamento monetário.

Um utilizador do Reddit compilou todos os países onde o aumento foi confirmado e, no que diz respeito a países europeus como a Itália, Irlanda, Holanda ou Bélgica, a situação é a seguinte: o plano individual passa de 11,99 para 13,99 € e o plano familiar de 17,99 para 25,99 €. Estamos a falar de um aumento de 16% e 44%, respetivamente.

Portugal fora do aumento, para já

Para já, o nosso país fica de fora. Em Portugal, temos atualmente dos preços mais baixos, com o plano Individual a custar 8,49 € por mês e o familiar a chegar aos 12,99 € por mês. Esperemos que esta subida de preços acabe por não chegar a nós.

O YouTube já subiu de preço no ano passado. Em 2023 já vimos um aumento de preço no YouTube Premium. Foi implementado primeiro nos Estados Unidos e, meses depois, chegou à Argentina, Austrália, Áustria, Chile, Alemanha, Polónia e Turquia. O aumento foi de 11,99 para 13,99 dólares e o plano familiar foi aumentado para 22,99 dólares.

Este aumento é o que agora parece estar a expandir-se para o resto dos países. Portugal, como dissemos, tem sido poupado até agora, mas tudo parece indicar que isso está prestes a mudar.

