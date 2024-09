Aeroporto do Porto: máquina oferece cartões Revolut

Depois dos aeroportos de Malpensa (Milão) , Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma) e Helsinquia (Finlândia), agora é a vez do "nosso" Aeroporto do Porto a ter uma "máquina dispensadora de cartões de débito" Revolut, o que significa que pode obter o seu cartão, gratuitamente, na hora.

Máquina Revolut permite obter cartões na hora...

A Revolut tem quase 1,3 milhões de clientes particulares em Portugal. Não se sabe, no entanto, quantos clientes empresariais tem. As transações por empresas em Portugal rondam os 300 milhões de euros por mês.

De acordo com a informações, a Revolut instalou uma máquina dispensadora de cartões de débito no aeroporto, o que significa que pode obter o seu cartão na hora, de forma gratuita, e aproveitar todas as vantagens da Revolut nas suas próximas aventuras.

Segundo a publicação do Aeroporto do Porto, esta novidade é mais um passo para tornar a sua experiência no Aeroporto do Porto mais prática e conveniente, inovando com tecnologia e ajudando-o a preparar-se para as suas viagens internacionais de forma rápida e eficiente.

O Revolut foi lançado em julho de 2015, como uma alternativa digital aos grandes bancos. Através deste serviço é possível ter um cartão virtual ou físico. Destaque para o facto deste serviço não cobrar taxas em operações de pagamento, transferências nacionais ou internacionais e taxas de câmbio.