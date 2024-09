A importância da pegada digital em ambientes empresariais

Hoje em dia, cada interação online deixa um rasto que involuntariamente contribui para a formação do que é conhecido como a 'Pegada Digital' ou ‘Rastro Digital’.

Este conceito aplica-se não só aos utilizadores, mas também às empresas, que deixam uma pegada digital com cada ação que tomam online. Para as empresas, compreender e proteger esta Pegada Digital é crucial para garantir a segurança e a integridade das suas operações, especialmente em ambientes empresariais e de Tecnologia Operacional (TO), onde as ciberameaças podem ter consequências catastróficas.

A este respeito, vale a pena referir que 52% das empresas afirmam que as operações de segurança são mais difíceis atualmente do que eram há três anos, de acordo com o XDR e o SOC Modernisation Research realizado pelo Enterprise Strategy Group em conjunto com a Kaspersky. De acordo com o relatório, este desafio é atribuído ao cenário de ameaças em rápida evolução (41%), ao volume e complexidade crescentes dos alertas de segurança (37%), às lacunas nas ferramentas e processos de monitorização da segurança (24%) e à falta de conhecimentos de cibersegurança ou de pessoal formado para acompanhar o ritmo das análises e operações de segurança (20%).

Na verdade, a pegada digital não se limita apenas à presença nas redes sociais ou nos websites, mas abrange todos os aspetos da atividade online de uma organização. Desde as interações com clientes e fornecedores até às transações financeiras e ao intercâmbio de dados sensíveis, tudo contribui. Cada clique, cada publicação, cada correio eletrónico enviado deixa um rasto que pode ser analisado e potencialmente explorado por indivíduos para fins maliciosos.

É por isso que a proteção da Pegada Digital se tornou uma prioridade para empresas de todas as dimensões e de todos os sectores. A este respeito, um dos principais desafios para as empresas na proteção da sua pegada digital é a crescente interconexão dos sistemas de TI e OT. Embora este facto tenha melhorado a eficiência e a automatização, também expandiu a superfície de ataque, criando novas vulnerabilidades. Desde ataques de ransomware dirigidos a infraestruturas críticas a intrusões em sistemas de controlo industrial, as ciberameaças a ambientes empresariais e OT estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas e prejudiciais.

A complexidade dos ambientes empresariais e OT também apresenta desafios adicionais na proteção da Pegada Digital. Estes ambientes incluem frequentemente uma variedade de sistemas antigos e dispositivos IoT (Internet das Coisas) que podem não ter as últimas atualizações de segurança, tornando-os potenciais pontos de entrada para os cibercriminosos. Além disso, a natureza de missão crítica de muitas operações comerciais e de OT significa que qualquer perturbação ou compromisso de segurança pode ter repercussões significativas, desde a perda de dados sensíveis a danos materiais e riscos de segurança pública.

O papel da tecnologia na proteção da pegada digital

É de salientar que, no ano passado, os nossos investigadores descobriram mais de 500 milhões de tentativas acidentais de acesso a website fraudulentos. As atividades maliciosas permitem que os cibercriminosos recolham dados sensíveis ou enganem as vítimas através de mercados, website e redes sociais falsos, onde se fazem passar por empresas e marcas de confiança. De acordo com os especialistas, estas atividades não só prejudicam os utilizadores, mas também a reputação das marcas que se fazem passar por elas.

No domínio da segurança digital das empresas, as soluções de cibersegurança assumem um papel essencial. Estas soluções devem ir além da mera deteção de ameaças conhecidas, integrando tecnologias como a Inteligência Artificial e a aprendizagem automática para identificar e neutralizar ataques em tempo real. Desde a deteção precoce de intrusões até à mitigação das vulnerabilidades dos dispositivos e sistemas operacionais tecnológicos (OT), estas ferramentas são concebidas para proteger os ambientes empresariais num mundo cada vez mais digitalizado.

Para além de contar com soluções adaptadas às necessidades específicas das empresas e dos ambientes OT, é fundamental tomar medidas proativas em caso de incidentes de segurança, como a alteração de palavras-passe comprometidas e a execução de análises antivírus em todos os dispositivos para remover qualquer malware. Estas ações ajudam a manter a integridade dos sistemas e a proteger as informações sensíveis das organizações.

Por outro lado, é importante monitorizar os mercados da dark web para detetar contas comprometidas antes que estas afetem a cibersegurança dos clientes ou dos empregados.

Mais consciência da proteção da sua pegada digital

No entanto, a proteção da pegada digital não se limita à implementação de tecnologias de cibersegurança. Requer também uma cultura empresarial em que a sensibilização e a formação dos trabalhadores sejam prioridades fundamentais. Os ciberataques têm frequentemente origem em técnicas de engenharia social, explorando a falta de conhecimento ou a negligência de alguns funcionários. Ao educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança online e ao promover uma cultura de responsabilidade partilhada, as empresas podem reduzir significativamente o risco de violações de segurança e proteger melhor a sua pegada digital.

Olhando para o futuro, é também crucial que as organizações continuem a investir na proteção da sua Pegada Digital e na melhoria das suas capacidades de resposta a ameaças. À medida que a tecnologia evolui e os ciberataques se tornam mais sofisticados, a proteção dos ambientes empresariais e OT exigirá uma abordagem abrangente e proactiva. Ao dar prioridade à sua proteção e ao trabalhar em colaboração com especialistas em cibersegurança, as organizações podem mitigar os riscos e garantir um futuro mais seguro e resiliente para as suas operações de OT e comerciais.

Como tal, a colaboração entre empresas líderes da indústria e especialistas em cibersegurança é um aspeto fundamental do desenvolvimento de soluções eficazes e da promoção das melhores práticas na proteção de ambientes OT.

Em suma, a pegada digital em ambientes empresariais e OT representa uma faceta crítica da cibersegurança atual. A proteção deste rasto não é apenas uma questão de reputação e privacidade, mas também de integridade operacional e resiliência empresarial. Com uma combinação de tecnologias de segurança avançadas, conscientização organizacional e colaboração com parceiros de confiança, as empresas podem estar mais bem preparadas para enfrentar ameaças cibernéticas emergentes e proteger a sua pegada digital num mundo em constante evolução.