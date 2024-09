É verdade! O Tamagotchi ressuscitou e está a ser um sucesso… outra vez

Foi um clássico dos anos 1990, mas está a ter uma segunda vida. No Reino Unido já há uma loja exclusivamente dedicada a este gadget. Falamos do famosíssimo Tamagotchi, que está de volta e a ganhar cada vez mais adeptos.

Dar vida ao Tamagocthi

Sim, é um daqueles momentos de nostalgia e onde fazemos conta aos (muitos) anos que já passaram. Mas a verdade é que muitas vezes a história tende a repetir-se e no que diz respeito a alguns gadgets, isso não podia ser mais verdadeiro. Agora é o famoso Tamagotchi que está a uma segunda vida.

O brinquedo em forma de ovo, que abriga um animal de estimação virtual, foi uma das maiores modas da década de 1990. Existiram diversas tentativas de reavivar a marca ao longo dos anos, quase sempre falhadas, mas parece que esses esforços finalmente estão a compensar para a proprietária do brinquedo, a Bandai Namco.

É que as vendas globais mais que duplicaram entre 2022 e 2023, segundo relata a BBC, e o Tamagotchi abriu recentemente a sua primeira loja no Reino Unido, algo que nem sequer aconteceu quando era o gadget mais popular de 1996.

Obviamente que o Tamagotchi moderno não é exatamente o mesmo que se comprava nos anos 90. Ainda tem a mesma aparência - um ovo colorido e brilhante com um pequeno ecrã digital e botões -, mas o brinquedo agora tem muito mais funcionalidades.

Agora é possível ligar-se com amigos, jogar via Wi-Fi e descarregar diferentes itens, o que ajuda a combater a fadiga que talvez surgisse com os modelos anteriores.

Afirmou a gestora da marca Tamagotchi, Priya Jadeja.

Esta nova versão do animal de estimação virtual foi oficialmente relançado no Reino Unido em 2019 e tem crescido desde então, com uma mistura talvez surpreendente de jogadores jovens e mais velhos.

Quando relançámos, achámos que seria um relançamento muito focado nos millennials. Mas está a ser introduzido às crianças que nunca tiveram este tipo de dispositivo antes e é realmente emocionante vê-las a adotá-lo.

Diz Jadeja.

A verdade é que, atualmente, existem muitos outros animais de estimação virtuais no mercado. Por exemplo, o Bitzee, fabricado pela Hatchimals, usa um ecrã flexível que responde ao toque e reage a movimentos baseados em inclinação.

Entretanto, o Punirunes tem uma funcionalidade popular em que podes colocar o dedo dentro do brinquedo para "acariciar" o animal de estimação virtual no ecrã. Além disso, também existem os animais de estimação virtuais Digimon - outro ícone dos anos 90 -, embora estes também sejam da Bandai Namco e tenham sido originalmente criados como uma versão do Tamagotchi para rapazes.

Só que nenhum tem o apelo do Tamagotchi, que acabou por se tornar num fenómeno de cultura popular.

Gadegt icónico

O Tamagotchi é um brinquedo virtual que marcou a década de 1990. Criado pela empresa japonesa Bandai, foi lançado no Japão em 1996 e rapidamente se espalhou por todo o mundo, tornando-se um fenómeno global.

O conceito era simples, mas revolucionário para a época: os jogadores assumiam a responsabilidade de cuidar de um pequeno animal de estimação virtual, que vivia dentro de um dispositivo em forma de ovo.

O nome "Tamagotchi" deriva da junção de duas palavras japonesas: "tamago" (ovo) e "watch" (relógio, em inglês), referindo-se ao formato do dispositivo. Os utilizadores precisavam alimentar, limpar e brincar com o seu animal de estimação para garantir que ele permanecesse saudável e feliz. Caso não recebessem atenção adequada, os animais podiam adoecer ou até "morrer", algo que gerava grande apego emocional nas crianças e adolescentes.

Apesar dos altos e baixos, este gadget continua a ser um símbolo icónico, representando uma era de inovação digital e nostalgia para muitos.