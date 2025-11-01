Para lá do laranja: iPhone 18 Pro poderá chegar com uma paleta de cores bem diferente
A Apple parece ter ganho o gosto por cores mais ousadas nos seus modelos Pro. Após a estreia do Laranja cósmico no iPhone 17 Pro, um novo rumor sugere que o iPhone 18 Pro continuará esta tendência com tonalidades ainda mais surpreendentes.
As cores inesperadas do iPhone 18 Pro
Com a introdução do Laranja cósmico, a Apple deu um passo enorme para tornar a estética dos seus modelos iPhone 17 Pro e Pro Max mais vibrante. Contudo, uma fuga de informação recente sugere que esta foi apenas a primeira fase de uma nova abordagem, com os futuros iPhone 18 Pro a prometerem uma paleta de cores verdadeiramente distinta e que certamente dará que falar.
A informação, divulgada pelo portal 9to5Mac com base numa publicação na rede social Weibo, provém de um leaker com um historial de alguma fiabilidade no que toca a informações sobre os dispositivos da Apple. Segundo esta fonte, a gigante de Cupertino terá optado por três novas e inesperadas opções para a linha Pro de 2026.
As tonalidades em questão seriam Castanho, Púrpura e Borgonha. De momento, estes são os únicos detalhes partilhados, não havendo mais informações sobre a intensidade ou o acabamento específico de cada cor. A mesma fonte indica ainda que, à semelhança do que já acontece com o iPhone 17 Pro, a Apple voltará a abdicar de uma variante em preto para os seus modelos de topo.
Uma nova estratégia de design da Apple?
Quando surgiram os primeiros rumores sobre um iPhone 17 Pro em laranja, muitos olharam com desconfiança, pois a marca nunca se caracterizou por visuais demasiado arrojados nos seus equipamentos de gama alta. A sua aposta num público profissional, nomeadamente criadores de conteúdo e artistas, parecia pouco alinhada com uma estética mais expressiva, o que lhe valeu críticas sobre o aspeto "aborrecido" de gerações anteriores.
A boa aceitação do Laranja cósmico nos iPhone 17 Pro e Pro Max - apesar do polémico scratchgate, que não está relacionado com a escolha da cor - pode ter servido como um forte indicador para a Apple continuar a explorar paletas de cores mais invulgares no futuro iPhone 18 Pro.
Uma das dúvidas que permanece é se a Apple irá expandir a oferta de cores com o iPhone 18 Pro, ou se as três tonalidades mencionadas constituirão toda a gama. Convém recordar que a geração atual está limitada a apenas três opções: Azul escuro, Prateado e o já referido Laranja.
Seja como for, resta-nos aguardar. O lançamento dos iPhone 18 está previsto apenas para setembro de 2026, e até lá muita coisa pode mudar. Além das variantes standard e Pro, ainda não é claro se o modelo iPhone Air terá uma atualização anual. A este cenário juntam-se os persistentes rumores sobre o lançamento, no próximo ano, da primeira geração do iPhone dobrável, que poderá alterar toda a estratégia da empresa.
Latanja da status, adoro ver as cabecas a rodar e a invejar o meu.