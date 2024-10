Elon Musk pode ficar em apuros por oferecer dinheiro aos eleitores americanos

O apoio de Elon Musk a Donald Trump é oficial desde julho, mas escalou, agora, para um patamar potencialmente ilegal. Por este motivo, Josh Shapiro, governador democrata da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América (EUA), pediu às autoridades policiais para investigarem o empresário.

Com as eleições dos EUA muito próximas, Elon Musk decidiu usar a sua fortuna para influenciar a corrida à Casa Branca, apoiando Donald Trump por meio de dinheiro.

Neste momento, o America PAC, um grupo de ação política que Elon Musk criou para apoiar Donald Trump nas eleições presidenciais, está a desempenhar um papel importante, pois está a ajudar a mobilizar eleitores e a motivar registos em estados que podem decidir o resultado da eleição.

Aliás, segundo divulgações federais, Elon Musk já forneceu, pelo menos, 75 milhões de dólares ao America PAC.

Elon Musk está a oferecer dinheiro aos eleitores dos estados decisivos

O empresário está a prometer dar um milhão de dólares por dia a alguém que assine a sua petição online, onde se lê: "A Primeira e a Segunda Emenda garantem a liberdade de expressão e o direito de portar armas. Ao assinar abaixo, estou a comprometer-me a apoiar a Primeira e a Segunda Emendas".

Para poderem receber o milhão de dólares, os signatários da petição têm de estar registados como eleitores e viver num dos chamados swing states, de acordo com o site do America PAC: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Além disso, segundo a imprensa, a petição oferece 100 dólares a cada eleitor registado da Pensilvânia que assine e 100 dólares por indicar um eleitor registado para assinar.

Indo ao encontro do que prometera, Elon Musk ofereceu um cheque de um milhão de dólares a um participante no comício em Harrisburg, na Pensilvânia, no sábado; e entregou um segundo cheque a uma mulher num evento em Pittsburgh, no domingo.

Governador democrata pede investigação

Este domingo, o governador democrata da Pensilvânia, Josh Shapiro, apelou que Elon Musk fosse investigado, na sequência das suas ofertas de dinheiro.

No programa "Meet the Press" da NBC, Shapiro disse que o plano do empresário de dar dinheiro a eleitores registados na Pensilvânia é "profundamente preocupante" e "é algo que as autoridades policiais poderiam analisar".

De facto, à medida que as eleições dos EUA se aproximam, a legalidade da oferta de Elon Musk poderá ser alvo de escrutínio. Nos EUA, é um crime federal, punível com pena de prisão, pagar a pessoas com a intenção de as induzir ou recompensar a votar ou a registar-se.

O crime abrange quantias monetárias, bem como qualquer coisa de valor monetário, como bebidas alcoólicas, segundo um manual de crimes eleitorais do Departamento de Justiça citado pela Reuters.

Leia também: