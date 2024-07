Apple vai fabricar modelos “Pro” do iPhone 16 na Índia pela primeira vez

Com o agudizar das relações entre a China e os EUA, algumas empresas poderão ser obrigadas a diversificar o fabrico dos seus produtos. A Apple por várias vezes já olhou para a Índia como um poderoso parceiro, tendo já alguma produção feita no país. Contudo, pela primeira vez, os modelos Pro do iPhone 16 serão também produzidos no gigante da Ásia Meridional.

iPhone 16 Pro com produção na índia

A Apple está pronta para expandir a sua pegada de produção na Índia, fabricando os modelos “Pro” de iPhone de ponta no país pela primeira vez, de acordo com um novo relatório da MoneyControl.

A empresa de Cupertino iniciou a produção do iPhone na Índia em 2017 com o iPhone SE original. Desde então, tem vindo a aumentar progressivamente as suas atividades de fabrico no país, montando modelos como o iPhone 13 e o iPhone 14.

A produção destes modelos na Índia, no entanto, começou vários meses após o seu lançamento global. Esta situação mudou com o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, que foram fabricados e disponibilizados na Índia desde o primeiro dia do seu lançamento mundial.

Agora, a Apple aparentemente planeia produzir o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max no país ainda este ano.

A produção dos modelos do iPhone 16 Pro será gerida pelo parceiro de longa data da Apple, a Foxconn, nas suas instalações de Sriperumbudur em Tamil Nadu. As instalações iniciarão em breve o processo de introdução de novos produtos (NPI), estando previsto o início da produção em massa aquando do lançamento dos dispositivos.

A mudança faz parte da estratégia mais alargada da Apple para diversificar a sua cadeia de fornecimento, afastando-se da China e melhorando as suas capacidades de fabrico na Índia.

Segundo consta, a empresa pretende fabricar um quarto de todos os seus iPhones na Índia nos próximos anos, contra os atuais 14%. O governo indiano tem encorajado ativamente estes investimentos, oferecendo incentivos para atrair os principais fabricantes. A Apple está a investir fortemente na produção para satisfazer a elevada procura prevista para a linha iPhone 16, planeando produzir 90 milhões de unidades em 2024, um aumento de 10% em relação aos modelos iPhone 15 do ano passado.

Na semana passada, foi noticiado que a Apple também está a pensar em começar a fabricar o iPad na Índia pela primeira vez. Da mesma forma, há rumores de que a empresa tem planos para começar a fabricar AirPods na Índia a partir do final deste ano.