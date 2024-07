Vamos conhecer um pouco melhor a Jogabilidade de EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 encontra-se a correr rapidamente para o grande circulo o que é o mesmo que dizer que, a data de lançamento do jogo se aproxima a passos largos. Recentemente, e de forma a aumentar ainda mais as expetativas dos jogadores foi revelado um vídeo sobre a sua Jogabilidade.

Tal como acontecia com a série FIFA, o seu antecessor, EA Sports FC apresenta uma gigantesca legião de fãs e jogadores que, ano após ano, se deslumbram com as novidades trazidas por cada novo lançamento.

EA Sports FC 25 não é excepção e como tal, as novidades já começaram a jorrar. E uma das mais importantes, a jogabilidade, foi recentemente alvo de um vídeo lançado pela EA Sports.

Como podem ver pelo vídeo, EA Spports FC 25 será um jogo muito mais tático que o seu anterior, no qual vão ganhar bastante impacto, novas funcionalidades como o FC IQ, Papéis de Jogadores, PlayStyles de Guarda-Redes e muito mais.

Irá EA Sports FC 25 reproduzir o futebol moderno ainda melhor? Não sabemos mas o que sabemos é que vêm aí novidades profundas que podem fazer algumas maravilhas.

As novas mecânicas permitirão colocar a nossa equipa a jogar como as melhores do mundo com o FC IQ, influenciar as táticas dos jogadores através de novos Papéis de Jogador, juntamente com todos os novos PlayStyles de Guarda-Redes e outras novas funcionalidades de jogabilidade no FC25.

Mais novidades sobre estas e outras novas funcionalidades, podem ser encontradas aqui, no site de EA Sports FC 25.

EA Sports Fc 25 será lançado a 27 de setembro para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.

Entretanto, é possivel reservar já o EA Sports FC 25 Ultimate Edition até 20 de agosto e obter um Item Football Ultimate Team Hero não trocável no EA Sports FC 25 com uma versão 'Prime' atualizada que chegará em novembro, e recebe um Item de Jogador Hero ou ÍCONE não trocável no FC 24 Ultimate Team™ da campanha Lendas do Desporto.