Apple Watch Ultra 3 poderá enviar mensagens via satélite

A Apple paulatinamente está a apostar nas comunicações via satélite. Após o investimento na rede Globalstar, a gigante de Cupertino poderá estender as mensagens via satélite também ao Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Ultra 3 com ligação aos satélites

Embora o Apple Watch não ofereça funcionalidade baseada em satélite no momento, a próxima atualização do Apple Watch Ultra pode adicionar mensagens via satélite. De acordo com fontes da Bloomberg, há planos para incluir o recurso no Apple Watch Ultra 3 em 2025.

Segundo informações, o Apple Watch Ultra permitirá que os utilizadores enviem mensagens enquanto estiverem fora do alcance da rede móvel e do Wi-Fi. Esta opção pode ser especialmente útil para utilizadores do Apple Watch Ultra, quando usam este dispositivo em atividades fora da rede ou no mar, e fora do alcance 5G.

É provável que, especialmente em algumas atividades mais radicais, os utilizadores não tenham necessariamente o iPhone com eles. Ter esta funcionalidade no Apple Watch pode levar a que mais pessoas deixem os seus iPhones em casa, em vez de se arriscarem a sofrer danos apenas para manter as comunicações.

Portanto, adicionar a funcionalidade também faria do Apple Watch Ultra o primeiro grande smartwatch a oferecer comunicações por satélite.

E a medição da pressão arterial?

As fontes também afirmam que o recurso de monitorização da pressão arterial, há muito tempo já na orla do rumor, pode finalmente chegar em 2025. No entanto, juntamente com os sensores de glicose, é um recurso que foi adiado no passado.

Havia rumores de que a pressão arterial poderia chegar em 2024, mas o Apple Watch Series 10 chegou sem esta novidade.

As informações afirmam que o recurso não funcionou de forma confiável o suficiente para um lançamento público, mesmo quando está limitado a apenas detetar hipertensão.