Apple manda produzir na Índia o iPhone 14 ao mesmo tempo que na China

O mundo atravessa um período conturbado nas relações entre as super potências. A guerra na Ucrânia veio provocar uma divisão maior entre a Europa e a Rússia, entre os EUA e a China. Percebeu-se com clareza que estas potências não podem estar dependentes economicamente só de um país ou mercado. Como tal, a Apple dá a entender que não estará presa às fábricas da China, que a Índia é hoje uma opção de primeira linha para fabricar o iPhone 14.

Segundo informações deixadas pelo analista Ming-Chi Kuo, pela primeira vez, parte da nova gama do novo iPhone da Apple será fabricada na Índia “quase em simultâneo” com fornecedores habituais na China.

iPhone 14 será também fabricado na Índia

Pouco depois de relatar que a Apple está a diversificar a sua produção com mais empresas e em mais países, Kuo agora diz que o primeiro sinal desta nova política será com o iPhone 14 básico.

Em vários tweets, Kuo observa que, no curto prazo, "as capacidades de fabrico e envio do iPhone da Índia ainda têm uma lacuna considerável em relação à China". Mas ele observa que "é um marco importante para a Apple na construção de um sítio de produção de iPhones não chinês".

Esta nova política da Apple é uma mensagem clara. A empresa de Cupertino está a esforçar-se para reduzir os impactos geopolíticos sobre a oferta. Conforme refere o analista, o mercado indiano é visto como o próximo motor de crescimento chave.

Esta informação não é veiculada pela Apple, mas é um indício claro quando se nota uma alteração grande na cadeia de fornecedores. A alteração do destino dos componentes, assim como movimentações junto de empresas fora da China para produção de componentes do iPhone, dão conta da jogada estratégica da Apple.

Ming-Chi Kuo também se refere repetidamente à Índia na produção do "iPhone 14 de 6,1 polegadas". Isso porque se espera que a Apple adicione um segundo modelo aos iPhones não Pro, um "iPhone Max" de 6,7 polegadas. Portanto, ao abrir um novo produto, a Apple está já a partir para estabilizar essa produção em unidades de fabrico deslocadas da China.

Em resumo, a Apple estará a colocar na Índia parte do fabrico dos seus dispositivos, podendo no futuro transferir uma boa parte da China para um país que se tem mostrado "mais neutro" nestes conflitos geopolíticos da atualidade.