Boas notícias da HONOR! Os HONOR Magic vão receber 7 anos de atualizações Android

As grandes marcas Android têm estado a mudar a sua postura face às atualizações. Alargam assim a vida de qualquer smartphone, ao mesmo tempo que os mantêm mais seguros. A Honor é a mais recente marca a abraçar esta postura e a garantir 7 anos de atualizações Android e de segurança.

7 anos de atualizações Android

A HONOR juntou-se ao crescente número de OEMs Android que oferecem mais anos de atualizações Android e segurança para a sua série de smartphones Magic. Especificamente, os clientes poderão esperar 7 anos de suporte, rivalizando com o que a Apple oferece aos seus utilizadores. A Google e a Samsung são dois fornecedores de Android que também passaram a oferecer 7 anos de suporte.

A empresa chinesa incluiu a política como parte do seu PLANO HONOR ALPHA, que visa colocar os utilizadores em primeiro lugar. Espera que esta decisão de expandir a vida útil dos smartphones estimule outros concorrentes a aumentar a longevidade dos seus dispositivos também. Afirma que isto pode levar a uma segurança melhor aos telemóveis, agora mais populares do que os computadores.

O PLANO HONOR ALHPA tem uma forte ênfase numa abordagem centrada no consumidor para os produtos futuros. O objetivo é fornecer dispositivos e serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores e superem as expectativas. Nesta linha, a HONOR decidiu oferecer sete anos de sistema operativo Android e atualizações de segurança para a série HONOR Magic.

Os HONOR Magic são os primeiros a receber

Isto inclui os smartphones desta série, inclui o dobrável. Este compromisso começa agora com o HONOR Magic7 Pro. Certamente que será alargado a outros smartphones desta série e possivelmente a outros smartphones da marca, num futuro próximo.

Conforme indicado, a empresa oferecerá este longo período de suporte para os seus telefones de primeira linha. A empresa anunciou ainda que os 7 anos de suporte inicialmente só seriam oferecidos aos utilizadores na União Europeia. Esta é uma boa mudança, considerando o tempo que a UE tem de esperar por tudo quando se trata de novos modelos de grandes linguagens de inteligência artificial.

O primeiro telefone que receberá este suporte alargado será o HONOR Magic7 Pro. No futuro, será oferecido a outros aparelhos premium de barra e telefones dobráveis. Não há informações da empresa sobre se a longa vida útil será comum nos seus dispositivos de médio ou baixo custo no futuro.