Mercedes inicia os testes das suas baterias de estado sólido: prometem 1000 km de autonomia

Um carro elétrico com a mesma autonomia de um modelo a gasóleo tem sido uma exigência crescente nos últimos anos. A Mercedes é uma das fabricantes que está a investir na solução que poderá resolver este desafio: as baterias de estado sólido, que prometem ultrapassar os 1000 km de autonomia com uma única carga.

A possibilidade de eliminar recargas intermédias, evitar preocupações com a escassez de carregadores e garantir maior flexibilidade na condução está cada vez mais próxima de se tornar realidade.

No final de setembro, a Mercedes, em parceria com a Factorial Energy, apresentou as suas novas baterias de eletrólito sólido Solstice, que oferecem até mais 80% de autonomia face às atuais. Já nessa altura se mencionava a meta dos 1000 km e, meses depois, tudo indica que esse objetivo será alcançado.

E os testes de estrada já começaram!

A marca alemã já está a testar um protótipo do Mercedes EQS equipado com estas baterias inovadoras. O veículo encontra-se em fase de testes em estrada e, segundo os dados preliminares, deverá ser capaz de oferecer uma autonomia de 1000 km segundo o ciclo WLTP, graças a uma bateria de 118 kWh.

Além do aumento significativo da autonomia, estas baterias também prometem vantagens ao nível do peso e da eficiência, uma vez que conseguem armazenar mais energia num volume reduzido.

O facto de sermos os primeiros a integrar com êxito baterias de lítio metálico de estado sólido numa plataforma de veículos de produção constitui um feito histórico na mobilidade elétrica. Este avanço demonstra que a tecnologia de baterias de estado sólido passou do laboratório para a aplicação no mundo real, estabelecendo uma nova referência para toda a indústria automóvel. A nossa colaboração com a Mercedes-Benz prova que o futuro dos veículos elétricos não é apenas uma visão, mas uma realidade que estamos a concretizar hoje.

Disse Siyu Huang, Diretor Executivo e cofundador da Fatorial Energy.

A Mercedes não é a única a explorar esta tecnologia

A Nio já revelou o seu modelo ET7 com 1050 km de autonomia, a BYD planeia começar a implementá-las em 2027, e a MG, em parceria com a SAIC, afirma que as suas baterias de estado sólido já estão prontas.

Apesar do esforço das fabricantes na adoção desta tecnologia, não se espera uma implementação massiva antes de uma década. As próprias marcas admitem que, numa fase inicial, estas baterias estarão reservadas para os modelos mais premium.

O elevado custo de produção continua a ser um dos principais desafios. Assim, a transição para baterias de estado sólido e a redução do preço dos veículos elétricos não são, para já, objetivos compatíveis.

