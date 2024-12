1.000 km de autonomia, 123 kWh de bateria semissólida e o preço é de um Tesla Model 3

Quando olhamos para a tecnologia dos carros chineses, podemos pensar que "os outros" pararam no tempo! Vamos falar de mais um elétrico asiático, fabricado pela empresa IM, propriedade do Grupo SAIC. Um carro equipado com uma bateria semissólida de mais de 120 kWh que lhe dá uma autonomia de 1.000 km. Permite cargas rápidas de mais de 400 kW e estará já a chegar à Europa pela mão da MG. Conheçam o novo IM L6 Lightyear.

A concorrência dos elétricos da China está complicadíssima!

Que a China avança a um ritmo diferente na implantação de automóveis elétrico, isso já nós sabíamos. Aliás, os seus números de vendas indicam-no. Mas também o nível de desenvolvimento dos seus fabricantes mostra que a aposta nesta tecnologia está a ultrapassar os limites tecnológicos. Um exemplo é o novo IM L6. Um modelo que deverá chegar à Europa pela mão da MG. Esta marca já tem uma versão com uma bateria semissólida com uma autonomia de mais de 1.000 km. Sim, o preço é surpreendente!

O L6 não é o primeiro modelo a ter uma bateria com uma autonomia de mais de 1.000 km. Mas os preços costumam subir em flecha. Por exemplo, a bateria semissólida da NIO custa mais de 40.000 euros. Só a bateria.

No entanto, os progressos são muito rápidos e, numa questão de meses, os custos estão a cair a pique. O Grupo SAIC, que detém marcas como a IM, MG, Maxus, Roewe e muitas outras, lançou o IM L6 com uma bateria semissólida no mercado chinês.

IM L6 Lightyear Edition

O IM L6 é uma berlina do segmento F, coupé com tejadilho fastback, com uma carroçaria de 4.931/1.960/1.474 mm, respetivamente, e uma distância entre eixos de 2.950 mm, uma proposta de design diferente, algo arredondada, onde se destaca a traseira com o chamado acabamento “bico de pato”.

O interior destaca-se por ter de série um volante ao estilo yoke, sem possibilidade de troca, que permite uma visão clara do grande ecrã frontal sensível ao toque de 26,3 polegadas. Além deste, existem também um ecrã opcional de 10 polegadas para o passageiro, e outro painel de configuração entre os dois bancos dianteiros, num sistema de infoentretenimento controlado por um processador Qualcomm Snapdragon 8295.

A condução autónoma é uma das prioridades da SAIC com este modelo, que possui o sistema mais avançado, capaz, segundo o construtor, de atingir o NÍVEL 3 SAE. Isto significa que o carro será capaz de fazer a maior parte das suas viagens de forma autónoma, incluindo mudanças de faixa e condução em estradas secundárias ou em parques de estacionamento, graças ao potente processador NXP S32G.

Mecanicamente, o L6 Light Year Edition utiliza um sistema de tração integral com dois motores e uma potência máxima de 579 kW (776 cv). O sistema de propulsão está equipado com rodas traseiras orientáveis, o que lhe permite efetuar manobras de “caranguejo” que facilitam o estacionamento e a saída de um espaço de estacionamento pequeno.

Está equipado com uma tecnologia de carregamento ultrarrápido de 900 V, que lhe permite atingir uma potência de até 400 kW, permitindo-lhe recuperar 400 km de autonomia em apenas 12 minutos.

Mas, sem dúvida, a estrela desta versão Lightyear é a sua bateria. Um pack de estado semissólido desenvolvido conjuntamente pela SAIC e pela Qingtao Energy). Tem uma capacidade de 123,7 kWh, o que lhe confere uma autonomia de 1.002 km CLTC, que seria de cerca de 870 km WLTP. Um pack que chama a atenção tem um peso de “apenas” 621 quilos. Esta é uma indicação da sua elevada densidade energética.

E o preço?

Sim, este será o aspeto mais surpreendente! O IM L6 Lightyear está à venda na China por 345.900 yuan, cerca de 45.000 euros à taxa de câmbio. Um preço que pode ser comparado com os 44.990 euros do Tesla Model 3 RWD na Europa, com 702 km de autonomia WLTP, e os 48.990 euros da variante Long Range Dual Motor, com 629 km WLTP.

Outra referência no seu segmento é o Volkswagen ID.7, que na sua versão Pro, com uma bateria de 77 kWh e 621 km de autonomia, está disponível a partir de 48.785 euros, enquanto a variante Pro S, com 86 kWh, 707 km WLTP, está disponível a partir de 54.320 euros.

Resta agora saber se a SAIC confirma oficialmente a chegada da IM à Europa.

Esta marca estará sob a égide da MG, marca que, recordamos, foi uma das mais afetados pelas tarifas, o que não é certamente um bom presságio para um preço que, no nosso mercado, será sem dúvida mais elevado do que na China.