Análise: Engwe MapFour N1 Air, a E-bike de carbono mais leve com autonomia de 100km

A procura por um peso reduzido é um desafio para qualquer bicicleta e, especialmente nas E-bikes, é algo que se torna mais complicado precisamente pela existência obrigatória do motor e da bateria. A Engwe aposta assim na nova gama MapFour, e enviou-nos a nova MapFour N1 Air para experimentarmos: uma roda 28" com 100km de autonomia a pesar 15,6kg!

A nova linha MapFour da Engwe, lançada este ano, pretende redefinir a mobilidade urbana com soluções sustentáveis, económicas e eficientes. A sua missão é "tornar a deslocação mais eficiente".

Com o objetivo de ser uma "Game Changer" nas e-bikes urbanas, a MapFour oferece modelos de fibra de carbono de alta qualidade a preços acessíveis, portanto, nível premium sem o custo premium, sendo uma alternativa económica e confiável a gamas superiores.

A Engwe MapFour N1 Air em poucas palavras...

A perfeição nos contornos do quadro é algo que não passa despercebido, dando a entender de imediato o tipo de material de que é feito: fibra de carbono.

O motor na roda traseira é ultra-compacto, não muito maior que alguns eixos mais espaçosos, e o disco integrado na roda de 28" dá o toque final na demostração da gama desta E-bike.

Mas falamos de uma E-bike... que integra uma bateria que, como outros pormenores, quase que passa despercebida., já que a grossura da parte inferior do quadro não é muito diferente da que podemos ver em algumas bicicletas.

Depois de já termos testado vários modelos da Engwe, esta nova Engwe MapFour N1 Air quase que parece de uma nova marca, dada a quantidade de pormenores diferenciadores.

Características da Engwe MapFour N1 Air

A Engwe MapFour N1 Air tem uma estrutura rígida, em fibra de carbono, com acabamentos de alta qualidade e um peso de apenas 1,28 kg. O garfo, da roda frontal, é de alumínio. Esta E-bike é, portanto, muitíssimo leve tendo em conta tudo o que oferece, apresentando um peso total de apenas 15,6kg.

Tem uma roda 700*38C, equivalente a 28", impulsionada por um motor de 250W a 36V (MIVICE M070) e binário de 40 Nm. Tem um sistema de transmissão Shimano de 7 velocidades, assim como o desviador da mesma marca. Além disso, a pedaleira tem um sensor de binário, permitindo que o motor aplique uma potência proporcional à força exercida nos pedais.

Os travões são de disco de 160mm, com acionamento mecânico.

A velocidade máxima legal está fixada nos 25 km/h, que pode ser atingida com o apoio máximo PAS 5. Para condução, o utilizador tem à sua disposição o modo híbrido (apoiado pelo motor enquanto pedala) com 5 níveis, e o modo normal (só pedal). Para ajudar ao arranque ou para ajudar numa deslocação a pé, pode ser premido continuamente um dos botões para conseguir um apoio suave até aos 4 km/h.

Do lado esquerdo do guiador encontra-se um ecrã de alta resolução, a cores, onde poderá ter acesso a informações como nível de carga da bateria, velocidade instantânea e máxima, distância percorrida, indicador de faróis ligados e modo de apoio elétrico selecionado. Com a ajuda de um pequeno seletor, de 3 botões, poderá fazer a navegação por todas as opções disponíveis.

Quando à bateria, tem uma capacidade de 10Ah a 36V, e oferece uma autonomia que, de acordo com o fabricante, atinge os 100km quando utilizado o nível de apoio PAS 1.

Quanto a sistema inteligente, tem proteção anti-roubo, desbloqueio por PIN ou app no smartphone, rastreamento GPS e alerta por limite geográfico.

Tem ainda um farol dianteiro (acionável pelo ecrã) e um farol traseiro para luz de presença, com acionamento automático dependendo da luminosidade e com sensor solar para carregamento. Tem guarda-lamas, descanso, punhos ergonómicos e campainha. Traz uma caixa com acessórios, onde se encontram os pedais, as chaves para desbloquear a bateria, várias ferramentas, o manual e o carregador.

Um design comum, mas com classe

Por muitos modelos de bicicleta que surjam, sejam eles arrojados, mais ou funcionais, ou até específicos para determinado tipo de terreno, há um design que é o mais comum de uma bicicleta. É esse aspeto que a MapFour N1 Air pretende ter, pelo menos quando visto ao longe, já que, com um olhar mais atento, há muitos pormenores que sobressaem.

A bateria integra-se no quadro de tal forma que nem parece que lá está. A distância entre o selim e o guiador é adequada, enquadrada com a maioria, e o espigão do guiador inclui alguns espaçadores para tornar a postura de condução mais confortável.

O ecrã está muito próximo do punho esquerdo, sendo facilmente acessível, e o seletor de mudanças é também de controlo muito prático.

Os guarda-lamas, embora não tenham um aspeto atrativo, conseguem passar despercebidos e, ainda assim, cumprir bem a sua função pelo tamanho generoso que têm. No modelo em análise, está em falta um guarda-corrente, que está incluído no modelo.

A bateria, embora removível, não permite ser carregada fora da E-bike, com muito comodidade que isso possa trazer.

Embora seja uma bicicleta de dimensões ditas normais, portanto, difícil de transportar num carro, é muito fácil transportar num comboio ou metro, já que é bastante leve.

Modo de funcionamento do sistema elétrico

Bateria carregada, toque longo no botão de Power, junto ao ecrã, e está pronta a funcionar.

O nível de assistência do sistema elétrico (PAS) pode ser escolhido entre 0 e 5, utilizando os botões de navegação, sendo que o nível 0 não tem qualquer assistência. Assim, basta iniciar a pedalada que o apoio elétrico surge progressivamente à força exercida nos pedais... até um máximo de 25 km/h, tal como é permitido em Portugal e na generalidade dos países europeus.

Ainda nos controlos, um toque longo no botão de seta para cima, liga o farol dianteiro, e na seta para baixo inicia o apoio pedonal do motor.

Já se quiser ver todas as estatísticas de deslocação, basta premir no botão central.

Em termos de conforto no apoio elétrico, o sensor de binário funciona muito bem e o acionamento do motor responde de forma rápida e consistente, se arranques inesperados. Isso demostra claramente que se trata de um produto de uma gama interessante, precisamente com intenção de oferecer qualidade para o utilizador.

Funcionalidades inteligentes

A Engwe MapFour N1 Air está equipada com um sistema inteligente, capaz de comunicar com o smartphone.

Após instalar a app, basta apontar a câmara para o código QR presente no quadro da E-bike, e de imediato conseguirá emparelhar com o smartphone.

A partir do smartphone poderá configurar várias funcionalidades de segurança. Por exemplo, basta alguém tocar na E-bike, que de imediato soa um alarme e, caso esteja ao alcance do smartphone, dispara também uma notificação de alerta. É também possível definir uma área permitida e uma área restrita.

Quanto ao controlo de acesso, é possível bloquear o sistema elétrico com um PIN, que pode ser desbloqueado das seguintes formas:

Marcar o PIN a partir do ecrã da E-Bike

Desbloquear a E-bike a partir da app

Desbloquear a E-bike com a aproximação do smartphone com o qual está emparelhada

Todas estas funcionalidades demonstram que se trata, realmente, de um produto de gama média/alta, com bastante cuidado na sua implementação, já que tudo funcionou de forma irrepreensível. São funcionalidades que podemos referir como "estreia" num segmento entre os 1000 e os 1500€.

Veredicto

A Ebike Engwe MapFour N1 Air é uma excelente E-bike, de manuseamento fácil e utilização muito confortável, até quando utilizada em modo normal, sem apoio elétrico. Tem um design simples, bonito, e muito bem conseguido em termos de integração da bateria, do sistema de controlo e do motor.

É uma Ebike que passa despercebida, adequada para lazer, para o uso em rotinas diárias, ou mesmo para utilização profissional. O sistema inteligente é diferenciador, de utilização muito simples.

A autonomia, embora não nos tivesse sido possível aferir em tempo útil, parece-nos perfeitamente exequível uma distência de 100km em PAS 1 (referido pelo fabricante), que eventualmente poderá descer para cerca de 60-80km em PAS 5.

Os periféricos são de grande qualidade, nomeadamente o sensor de binário, selim, guiador e iluminação. O ecrã a cores é também de qualidade, com excelente visibilidade, apresentando uma interface de utilização simples e intuitiva.

Vale ainda a pena referir alguns pontos menos bons, tais como a impossibilidade de carregar a bateria separadamente da E-bike, e o facto de a travagem não ser de acionamento hidráulico, mas sim mecânico.

Por fim, relativamente à qualidade de construção em geral e acabamentos, é notória a atenção ao pormenor. Todos os materiais aparentam ter grande robustez e, no que já veio montado de fábrica, tudo veio devidamente afinado e pronto a usar.

Preço e disponibilidade

A nova Ebike Engwe MapFour N1 Air está disponível nas cores verde e cinza carvão, com um preço de lançamento de 1299€ (IVA incluído), um desconto de 200€ face ao preço normal (1499€), que ainda poderá descer se utilizar um dos códigos de desconto referidos abaixo.

MapFour N1 Air: preço de lançamento de 1299€ (preço normal de 1499€)

MapFour N1 Pro: preço de lançamento de 1799€ (preço normal de 1899€)

Pode também utilizar a oferta exclusiva de pré-compra, onde além do desconto de 100€, receberá gratuitamente diversos acessórios como suporte traseiro, guarda-lamas, descanso lateral, pacote de presente (bolsa para suporte traseiro, suporte para smartphone, cadeado), com um valor de 278€.

Engwe MapFour N1 Air

Códigos de desconto exclusivos para todos os produtos:

200€ em modelos acima de 2000€: ENGWEV200OFF

150€ em modelos acima de 1500€: ENGWEV150OFF

100€ em modelos acima de 999€: ENGWEV100OFF

50€ em modelos abaixo de 999€: ENGWEV50OFF

O Pplware agradece à Engwe a cedência da Ebike Engwe MapFour N1 Air para análise.