Análise: smartwatch DTNO.1 DT Ultra 3 Pro, agora com loja de aplicações

A DTNO.1 tem vindo a fazer um trabalho incrível no desenvolvimento de smartwatches de muito baixo custo. O novo DT Ultra 3 Pro chega agora com uma promissora loja de apps integrada com aplicações como o Google Maps, o Tradutor e até o ChatGPT disponíveis.

A oferta de smartwatches é muito vasta e a DTNO.1 é uma das marcas com grande relevância no setor. Estes relógios inteligentes têm cada vez mais precisão na recolha e medição de dados, bem como uma melhoria das funcionalidades, modelo após modelo.

Ao longo dos últimos anos, muitos têm sido os modelos aqui destacados e hoje trazemos uma novidade. O DT Ultra 3, além das especificações de referência no segmento, ainda traz disponível uma loja de aplicações que se apresenta muito promissora.

Dentro da Caixa

O DT Ultra 3 Pro vem disponível numa caixa compacta que inclui uma base de carregamento magnética, um manual de instruções rápidas e uma bracelete de silicone.

A caixa traz também a indicação da app necessária para sincronizar o smartphone com o smartwatch, a app WearPro, disponível nas lojas de aplicações, estando disponível para Android e iOS.

O relógio tem braceletes em preto, laranja ou prateado, e a estrutura em preto ou prateado. Em análise, temos o modelo preto/preto, mas também temos a bracelete laranja que traz um aspeto mais jovem e desportivo. Existem a decorrer em loja, com frequência, ofertas de acessórios, na compra de um destes modelos.

Construção e design do smartwatch DT Ultra 3 Pro

A elegância, leveza e simplicidade, são algumas das características valorizadas por muitos consumidores e o novo DT Ultra 3 Pro responde a estas três exigências. Estamos perante um relógio com linhas curvas, bastante cuidadas, um ecrã generoso e mesmo os botões mais robustos e destacados na cor laranja não fazem com que perca o seu design elegante.

Além disso, é bastante leve, pesando apenas 68g, já com a bracelete incluída. A estrutura do relógio é em alumínio zincado, com linhas curvas e um ecrã retangular de 2,04". A traseira é em plástico e tem visíveis os vários sensores de recolha de dados biométricos do utilizador.

Possui três botões funcionais: um para ligar ou desligar o ecrã, outro para ir diretamente às atividades de desporto, e o da coroa, para alternar entre o ecrã principal e o menu de aplicações.

O ecrã AMOLED de 2,04" apresenta uma resolução de 410 x 502 px, proporcionando uma densidade de píxeis notável nesta gama de preço. O vidro temperado que o protege garante durabilidade, e a visibilidade em ambientes exteriores, mesmo sob luz solar direta, é de destacar pela positiva. É importante destacar o tamanho do ecrã que permite uma excelente visualização de conteúdos e melhora a própria interação com o dispositivo.

Na parte traseira, junto ao pulso, encontram-se então os sensores de monitorização corporal e o sistema de carregamento magnético. A bracelete, em silicone, tem encaixe específico para alguns dos relógios da marca.

Funcionalidades do smartwatch DT Ultra 3 Pro

O novo DT Ultra 3 Pro destaca-se pelo vasto conjunto de funcionalidades, em grande parte graças ao chip Actions ATS3085S, mais avançado do que os modelos anteriores. Como demonstrado no vídeo de apresentação, a navegação no dispositivo é acompanhada por efeitos de transição suaves, o que já não é novidade na DTNO.1.

Além da monitorização de 10 modalidades desportivas distintas, o smartwatch permite medir os batimentos cardíacos, os níveis de oxigénio no sangue e funciona como interface para o assistente virtual do smartphone. Inclui funcionalidades como o acompanhamento do sono e a contagem de passos. Ajuda ainda à saúde do utilizador com exercícios de meditação e respiração.

Apesar de ser um smartwatch de entrada de gama, os dados obtidos são comparáveis aos recolhidos por dispositivos de marcas mais conceituadas. O sensor Tianyi Hexin 3918, utilizado neste modelo, oferece recolha de dados adequada para o propósito, embora não sejam tão consistentes ou precisas como as de equipamentos de gamas superiores. Ainda assim, para utilizadores que procuram monitorizar o tempo investido em atividades físicas, frequência e evolução, o desempenho é mais do que satisfatório.

A ligação ao smartphone é feita através da app Wear Pro, disponível para Android e iOS. Esta aplicação processa todos os dados recolhidos pelo smartwatch, permitindo também personalizar mostradores e gerir notificações. Permite também fazer updates de firmware com toda a facilidade.

O DT Ultra 3 Pro integra um microfone e um altifalante, oferecendo uma excelente experiência em chamadas em alta voz, com clareza tanto no áudio recebido quanto na captação da voz. Além disso, conta com funcionalidades adicionais, como gravador de voz, visualização de fotografias, reprodução de vídeos armazenados na memória interna e várias aplicações úteis, incluindo previsão meteorológica, controlo de música, assistente de respiração, calculadora, lanterna, disparador de câmara, entre outras.

Um dos destaques deste relógio vai para a possibilidade do utilizador poder criar as suas próprias watch faces com recurso a uma funcionalidade de desenho por Inteligência Artificial. Permite também o emparelhamento de auscultadores via Bluetooth permitindo assim a reprodução de música diretamente do relógio.

Uma loja de apps própria

A grande novidade da DTNO.1 para o novo DT Ultra 3 Pro vai para a sua loja de aplicações integrada. É certo que ainda estamos perante uma versão em expansão, mas já tem disponíveis algumas importantes aplicações para uma grande parte dos utilizadores de dispositivos eletrónicos de consumo.

Na loja de apps é possível encontrar o Google Maps, o Tradutor e até o ChatGPT. O Google Maps e o ChatGPT são duas aplicações que funcionam relativamente bem, considerando que estamos dentro de um relógio, contudo, apenas recebem indicações em Inglês. O Tradutor, por sua vez, apesar de funcionar convenientemente, apenas traduz de inglês para chinês, ou vice-versa. Certamente que futuras atualizações trarão ao DT Ultra 3 Pro mais funcionalidades e até mais aplicações.

Autonomia

O DT Ultra 3 Pro vem equipado com uma bateria que demora aproximadamente 1,5 horas a carregar completamente. Em relação à autonomia, o fabricante indica que pode durar até 7 dias em utilização normal.

Nos testes realizados, durante a primeira carga, com uma utilização mais intensiva, a bateria teve uma duração aproximada de 4 dias. No ciclo de carregamento seguinte, com um uso mais equilibrado, foi possível alcançar mais de 5 dias de autonomia. Este período incluiu notificações regulares, algumas chamadas curtas, lembretes, monitorização do sono e a realização de duas sessões de caminhada.

Veredicto

Por um preço relativamente baixo, o DTNO.1 DT Ultra 3 Pro apresenta-se ao mercado como uma opção bastante sólida no segmento do smartwatches. O seu design e construção são claramente um fator de destaque, com materiais de qualidade e acabamentos muito cuidados, como aliás já é habitual na DTNO.1.

Apresenta-se como uma extensão prática do smartphone, para uma gestão de notificações eficiente. A própria possibilidade de fazer e receber chamadas com qualidade é um bom exemplo disso mesmo.

A app WearPro é bastante completa e permite gerir a atividade física diária do utilizador e configurar o próprio relógio, incluindo a realização de atualizações de firmware. O smartwatch dispõe de várias dezenas de ícones que representam aplicações e funcionalidades, os quais podem ser organizados em diferentes estilos. Dependendo das preferências do utilizador, é possível optar por um layout mais simplificado, com múltiplos ícones visíveis de uma vez, ou por uma disposição em lista, que oferece uma navegação mais detalhada.

Embora não seja indicado para quem procura monitorização extremamente precisa e detalhada, este smartwatch cumpre perfeitamente as expectativas de quem deseja uma extensão do smartphone com funcionalidades úteis. Desde o registo das horas de sono até à monitorização dos minutos de treino semanais e da respetiva evolução, o DTNO.1 DT Ultra 3 Pro é uma opção acessível que proporciona uma experiência completa e várias comodidades adicionais.

A grande novidade que a DTNO.1 traz aos seus relógios é uma loja de apps própria que vem complementar ainda mais a oferta de funcionalidades integradas. O Google Maps é sem dúvida a app que mais interesse tem para o mercado nacional, funcionando perfeitamente para auxiliar nas deslocações, mas há ainda a destacar o ChatGPT que também funciona perfeitamente no idioma inglês.

O smartwatch DTNO.1 DT Ultra 3 Pro está disponível numa promoção de lançamento, por cerca de 36€, com o código XZV0HHD7HXHK de 10% de desconto (válido até 31 de março de 2025). O envio é gratuito. Veja mais aqui.

DTNO.1 DT Ultra 3 Pro