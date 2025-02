Alpine A290 apresentado em Portugal: a garagem de sonho está aberta

O Alpine A290 é o novo hot hatch elétrico que combina a herança desportiva da marca com a inovação tecnológica, oferecendo uma experiência de condução emocionante e sustentável. Depois de o sentir na pista na sua apresentação internacional, fomos agora conduzir o pequeno, mas hiperativo, A290 pelas estradas de Portugal.

Reviver a Lenda: o Espírito dos Ralis no novo Alpine A290

A marca inspirou-se claramente nos icónicos modelos de competição dos anos 70 e 80. O Alpine A290, que abriu a chamada e famosa Dream Garage, uma garagem de sonho 100% elétrica, apresenta um design musculado com guarda-lamas alargados e uma assinatura luminosa em forma de “X”, homenageando os lendários carros de rali da marca.

De facto, na posição de condução, temos em mãos um carro compacto, mas, ao mesmo tempo, robusto. Em número, estamos a falar de 3990 mm de comprimento, 1820 mm de largura, 1520 mm de altura e 2530 mm de distância entre eixos.

Apresenta-se com cinco portas e cinco lugares. A bagageira tem a capacidade de carga de 326 litros.

Com um peso de 1479 kg, o fator aerodinâmico foi tido em conta em todas as fases do processo, segundo a empresa, maximizando a autonomia elétrica.

Em estrada o carro porta-se com disciplina, mas quando o conduzimos percebemos que não é um menino bem-comportado, o assunto muda quando temos estrada livre, curvas sinuosas e piso exigente. Exato... quando acaba o conforto, começa a emoção.

O coração francês fabricado em Dieppe

Equipado com um motor elétrico disponível em duas variantes de potência - 180 cv nas versões GT e GT Premium, e 220 cv nas versões GT Performance e GTS - o A290 acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 6,4 segundos na sua versão mais potente. Sim, não é um wow... mas atentem, não é no arranque que está a virtude!

A bateria de 52 kWh proporciona uma autonomia até 380 km, dependendo da versão.

O interior foi concebido para envolver o condutor numa atmosfera desportiva e sofisticada. Os bancos desportivos, revestidos em tecido Azul Profundo ou pele Nappa nas versões superiores, oferecem excelente suporte lateral.

O volante, inspirado na Fórmula 1™, integra botões específicos, incluindo o “OV” (Overtake) para um aumento temporário de potência, e o “RCH” (Recharge) para ajustar os níveis de regeneração de energia. Este poderá exigir que se adapte, é para mãos grandes.

O sistema de infoentretenimento apresenta um ecrã central de 10,1 polegadas com integração Google, permitindo acesso a serviços como Google Maps e Google Assistant.

Para os audiófilos, está disponível um sistema de som premium Devialet®, garantindo uma experiência sonora imersiva.

A quem se destina este 100% elétrico desportivo?

No competitivo segmento B dos desportivos elétricos, o Alpine A290 destaca-se pela combinação de performance dinâmica, design arrojado e tecnologia avançada.

Comparado com concorrentes como o Mini Electric John Cooper Works, o A290 oferece uma experiência de condução envolvente, mantendo a praticidade para o uso diário.

Portanto, o Alpine A290 destina-se a entusiastas da condução desportiva que procuram um hot hatch elétrico sem comprometer a emoção ao volante.

O perfil do cliente inclui:

Condutores apaixonados por performance – Quem valoriza uma experiência de condução envolvente, com resposta rápida, comportamento dinâmico e um design inspirado no legado de competição da Alpine.

– Quem valoriza uma experiência de condução envolvente, com resposta rápida, comportamento dinâmico e um design inspirado no legado de competição da Alpine. Tecnológicos e inovadores – Pessoas que apreciam soluções modernas, desde a conectividade avançada com Google integrado até ao sofisticado sistema de som Devialet.

– Pessoas que apreciam soluções modernas, desde a conectividade avançada com Google integrado até ao sofisticado sistema de som Devialet. Urbano desportivo – Quem vive em cidade, mas não abdica de um carro compacto com desempenho desportivo para escapadelas de fim de semana.

– Quem vive em cidade, mas não abdica de um carro compacto com desempenho desportivo para escapadelas de fim de semana. Ex-proprietários de hot hatches a combustão – Condutores habituados a modelos como Renault Clio RS, Mini Cooper S ou Peugeot 208 GTi, que agora procuram uma alternativa elétrica sem perder a diversão ao volante.

– Condutores habituados a modelos como Renault Clio RS, Mini Cooper S ou Peugeot 208 GTi, que agora procuram uma alternativa elétrica sem perder a diversão ao volante. Colecionadores ou fãs da Alpine – Quem acompanha a história da marca e quer ter um modelo que mantém a identidade desportiva num formato sustentável.

Preços em Portugal

As encomendas para o Alpine A290 já estão abertas em Portugal, com preços a partir de 38.700 euros para a versão GT de 180 cv. As versões GT Premium e GT Performance começam nos 41.900 euros, enquanto a versão topo de gama GTS, equipada com o motor de 220 cv, está disponível desde 44.900 euros.

Existe também uma edição limitada, a Première Édition, disponível a partir de 46.200 euros.

A Alpine, com o A290, reafirma o seu compromisso com a excelência desportiva, agora adaptada à era elétrica.

Sim, exige um cliente com uma especificidade para o produto, que goste de investir num carro que se destaca da multidão e que seja urbano.