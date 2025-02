Xiaomi lançou o SU7 Ultra mas com um preço que vai mudar o mercado

O sucesso da Xiaomi no mercado automóvel é indiscutível. A marca conseguiu em apenas 1 ano algo que muitas demoraram vários anos a conseguir, e mesmo assim de forma diferente. Agora, Xiaomi volta a mudar o mercado ao apresentar o SU7 Ultra. Este é um desportivo de elevado desempenho, mas a um preço que poucos conseguem oferecer.

O Xiaomi SU7 Ultra é a versão desportiva do carro elétrico que fez tanto sucesso no ano passado. Embora a base seja a mesma, foi modificado para atingir um total de 1.526 cavalos de potência, o suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,98 segundos. Estes são valores mais típicos dos supercarros de luxo, mas este carro custará apenas uma fração.

As reservas do Xiaomi SU7 foram abertas a 814.900 yuan, aproximadamente 107.730 euros. No entanto, Lei Jun disse durante a apresentação que o preço inicial seria muito mais baixo, de apenas 529.900 yuans, aproximadamente 70.000 euros.

Segundo o CEO da Xiaomi, o preço das reservas foi aumentado para "verificar a opinião dos clientes". Para recompensar a fidelidade destes clientes, a versão do SU7 Ultra disponível para reserva será diferente da versão base. Terá adições de fibra de carbono tanto no exterior como no interior. A versão base do SU7 Ultra poderá montar estes add-ons, mas com um custo extra.

Em comparação com o SU7 lançado no ano passado, mantém as suas linhas de design, mas acrescenta modificações que afetam tanto a aparência como o desempenho, como um spoiler dianteiro e um difusor traseiro. Há também uma carroçaria mais larga, bem como novos travões cerâmicos atrás das novas jantes de 21 polegadas com pneus Pirelli P Zero. O toque premium vem com o emblema, produzido em ouro de 24 quilates.

Estas modificações não servem apenas para diferenciar este modelo do resto do SU7, mas também afetam o desempenho. Os novos travões de 6 pistões no eixo dianteiro e os travões de 4 pistões no eixo traseiro conseguem travar dos 0 aos 100 km/h em apenas 30,8 metros. O melhor de tudo é que conseguem travar a partir dos 180 km/h dez vezes seguidas sem perder eficiência, um dos grandes problemas dos carros elétricos.

A configuração do motor também foi alterada. O eixo traseiro é agora partilhado por dois motores de 570 cavalos. Já o eixo dianteiro tem um único motor de 386 cavalos, para uma potência combinada de 1.526 cavalos. A velocidade máxima não foi limitada e chega aos 359 km/h.

A bateria de 93,7 kWh foi desenvolvida pela CATL e promete uma autonomia de 620 quilómetros no ciclo CLTC. Graças ao carregamento rápido, é possível recuperar até 80% da carga em apenas 11 minutos. Além disso, foi protegido com uma capa "à prova de bala" para suportar possíveis golpes e objetos que encontremos no circuito.

O interior do Xiaomi SU7 Ultra também foi modificado, com uma boa dose de fibra de carbono e Alcântara em elementos como o volante ou os bancos. O foco na tecnologia é mantido com o mesmo grande ecrã OLED e suporte para funções autónomas com três LiDARs e doze câmaras instaladas em todo o veículo.

A Xiaomi está cautelosa com este lançamento, afirmando que espera vender 10.000 unidades até ao final de 2025, com as entregas a começarem em abril do próximo ano. São poucas unidades se comparadas com as 130.000 unidades do SU7 que conseguiu entregar em menos de 10 meses. Por definição este é um carro mais exclusivo e não agrada a um público tão vasto, apesar de ter um preço escandalosamente baixo para o que oferece.