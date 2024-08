Tesla são os carros elétricos com manutenção mais barata, segundo a Consumer Reports

Ter menos peças móveis torna um veículo elétrico mais fiável mecanicamente do que um carro com motor de combustão. Isto parece ser válido também no mundo real, como exemplificado pela Tesla, que só vende veículos elétricos e tem os custos de manutenção mais baixos, segundo a Consumer Reports (CR).

Tesla tem custos de manutenção mais baixos

Esta análise da CR analisou os custos de manutenção após o término dos primeiros anos de garantia. Examinou as despesas diretas que os proprietários de automóveis que participaram no Inquérito Anual de Automóveis de 2023 incorreram para cumprir o plano de manutenção.

O gráfico apresentado usa dados de custos de manutenção de marcas específicas ao longo de 12 meses, apresentando dois valores para cada marca: o custo de um a cinco anos e o custo de seis a dez anos. Os custos de manutenção da Tesla foram os mais baixos em ambos os períodos. As fabricantes automóveis alemãs premium BMW, Audi, Mercedes-Benz e Porsche estavam todas na parte inferior da tabela, mas a pior foi a Land Rover, especialmente no período de seis a dez anos.

Tesla vehicles cost the least to maintain per Consumer Reports pic.twitter.com/cc324ajyE2 — Tesla (@Tesla) August 7, 2024

Segundo o analista da CR que compilou os dados, "a diferença na manutenção média de um automóvel entre algumas marcas pode ser de milhares num período de dez anos. Além disso, os veículos de luxo são muitas vezes muito caros de manter ao longo do tempo". A marca alemã com os custos de manutenção mais baixos foi a Volkswagen. É também interessante notar o quão abaixo na lista está o Lexus em comparação com a Toyota.

Carros elétricos não estão livres de manutenção

Embora os carros elétricos tenham menos partes de manutenção e sejam geralmente bastante fiáveis, não estão isentos de manutenção. Além do que os alimenta, têm muito em comum com os carros a combustão, pelo que ainda têm de mudar o líquido dos travões a cada dois anos, os filtros do ar para o habitáculo anualmente e o líquido de refrigeração a cada cinco anos, entre outros.

O plano de manutenção difere de modelo para modelo, pelo que deve seguir as orientações definidas pelo fabricante. Os pneus de um carro elétrico também podem desgastar-se mais rapidamente devido ao seu peso extra, mas existem pneus especiais que ajudam a aliviar isso até certo ponto.

Se tiver um acidente, há uma grande probabilidade de que custe mais a reparar do que um carro a gasolina comparável. Segundo os dados dos seguros, o custo médio de reparação de um Tesla no primeiro trimestre de 2024 equivale a quase 30% mais do que um carro médio com motor de combustão.