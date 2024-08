China mostra a fotografia de Marte com maior qualidade de sempre

Os novos dados obtidos pela missão Tianwen-1, da China, lançaram as bases para o desenvolvimento de um mapa global de imagens a cores de Marte de alta resolução com elevada precisão de posicionamento. Veja as imagens!

Tianwen-1 foi utilizado para obter imagens de toda a superfície marciana

As imagens de Marte obtidas por teledeteção contêm informações valiosas sobre a morfologia, topografia e estrutura geológica da sua superfície. Estes dados são fundamentais para a investigação científica e para as missões de exploração de Marte.

Contudo, há uma falta de imagens globais a cores de Marte à escala de cem metros e com uma resolução superior. A câmara ótica (MoRIC) e o espetrómetro de imagem (MMS) a bordo do Tianwen-1 foram utilizados para obter imagens de deteção remota de toda a superfície marciana.

O MoRIC utiliza uma técnica de step-starting frame imaging com um sensor de imagem a cores e obtém dados de imagem da superfície marciana ao longo da direção de voo quando o arco orbital está abaixo de uma altitude de 800 km no periélio (o seu ponto de órbita).

Quase 15.000 imagens com resoluções espaciais entre 57 e 197 m

A partir de 25 de julho de 2022, a câmara de imagem de resolução moderada Tianwen-1 (MoRIC) completou a recolha de imagens em 284 órbitas durante o período da sua missão de deteção remota, adquirindo 14.757 imagens com resoluções espaciais entre 57 e 197 m.

As imagens recolhidas alcançaram uma cobertura global da superfície marciana. Com os dados acima mencionados, o Professor Li Chunlai, do Observatório Astronómico Nacional da Academia Chinesa de Ciências, e o Professor Zhang Rongqiao, do Centro de Engenharia Espacial e de Exploração Lunar, lideraram a equipa científica do Tianwen-1 e os seus colaboradores na investigação do processamento de dados de imagem e mapeamento global de Marte.

Este estudo utilizou uma tecnologia de ajuste de pacotes para otimizar os dados originais de medição da órbita para reduzir o desvio de posição entre imagens MoRIC individuais para menos de 1 pixel e conseguir um mosaico de imagens globais "sem falhas" ao nível do pixel.

(a) Produto de dados de nível 2C como entrada

(b) Imagem corrigida por correção atmosférica

(c) Imagem corrigida por correção fotométrica

(d) Imagem corrigida após correção de cor

O brilho e a consistência da cor das imagens globais foram assegurados através da correção da cor e da uniformidade global da cor. As cores reais da superfície marciana foram medidas usando o MMS a bordo do Tianwen-1, e uma referência de cor real para a superfície marciana foi estabelecida para a restauração da cor real.

Graças a este estudo, foi produzido e publicado um conjunto de dados de imagens a cores globais e um mapa de Marte (Tianwen-1 Mars Global Color Orthomosaic 76 m v1), com uma resolução de 76 metros e uma precisão horizontal de 68 metros. Até agora, o melhor mapa global de Marte em cores reais correspondia à missão Viking da NASA, com uma resolução de 232 metros por pixel.

