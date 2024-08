Agora também já pode usar o Google Maps no Wear OS sem ligação à Internet

O Google Maps mostrou uma nova utilidade quando recebeu a possibilidade de usar mapas offline. O suporte a este modo no Google Maps está agora a ser implementado em smartwatches com Wear OS, incluindo o novo Pixel Watch 3. Esta é uma novidade importante e que será muito útil.

Já pode usar o Google Maps offline no Wear OS

Esta é uma atualização que já tinha sido anunciada e está agora a surgir aos utilizadores. Não é claro que limites haverá para os modelos que terão modo offline para o Google Maps, mas sabe-se que está a aparecer no Pixel Watch 2 e outros.

Esta atualização está também a chegar aos smartwatch Galaxy da Samsung que correm o Wear OS. Aqui incluímos o novo Samsung Galaxy Watch Ultra e até pelo menos ao Samsung Galaxy Watch 4 lançado em 2021.

Assim que a atualização chegar, ao abrir o Google Maps no relógio irá exibir uma nova mensagem: “Os mapas offline no telefone são automaticamente descarregados para o relógio”. Há também uma área extra de mapas offline adicionada nas definições do Google Maps para o Wear OS.

O smartwatch já não depende do smartphone

Aparentemente, os mapas da área residencial do utilizador são automaticamente descarregados para o relógio. Também os mapas offline sincronizados com o Google Maps no smartphone são transferidos. Quem quiser mais mapas offline, aparentemente primeiro precisa de os guardar no seu telefone.

Tudo isto significa que se tiver um relógio Wear OS apenas com Wi-Fi sem um smartphone por perto, ainda poderá navegar pelas áreas cobertas por mapas offline. Se tiver um smartwatch com Wi-Fi + LTE, mas não tiver sinal de telemóvel, os mapas offline também ajudarão.

É claro que mesmo nos melhores smartwatches, o espaço de armazenamento é mais limitado do que nos smartphones. Isto significa que pode haver limitações em manter muitos mapas armazenados. É possível eliminar mapas desnecessários diretamente do smartwatch com o Wear OS.