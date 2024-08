Análise AGM Pad P2: um tablet robusto e com uma qualidade sem concorrência a este preço

A AGM prova regularmente que a boa tecnologia não precisa de ser cara. Hoje damos uma olhadela ao mais recente tablet da fabricante, o AGM Pad P2. Tendo em conta as suas especificações técnicas, este é, sem sombra de dúvida, mais um sucesso em termos de preço-qualidade.

Especificações Aparência Tamanho: 258.37*169.92*7.5(mm) Áudio MIC: Microfone duplo de silicone

Microfone duplo de silicone Stereo: Suportado

Suportado Motor: 0827 flat motor

0827 flat motor Efeitos sonoros de terceiros: Algoritmo AWEI predefinido

Algoritmo AWEI predefinido Colunas: 4 colunas BOX, 1224 mm

4 colunas BOX, 1224 mm Direção da saída de áudio: Saída de som lateral Bateria Capacidade: 7850mAh

7850mAh Método de instalação: Suportado, incorporado

Suportado, incorporado Necessidade de carregamento rápido: 20W Câmaras Câmara traseira Pixéis: Câmara principal 50M AF Sensor: Samsung JN1 6P Lanterna: Suportado

Câmara frontal Pixéis: 8M FF Sensor: Samsung 4H7 4P Lanterna: Não suportado

Slot para cartões Número de slots: Escolha 3 de 2

Escolha 3 de 2 SIM Hot Swap: Suportado Ecrã tátil Tipo de toque: INCELL Cover Glass: 2D, T=0.7mm Armazenamento Capacidade: 8G+256G

8G+256G Armazenamento expansível (cartão T): Suportado, até 512G expansível até 2T Banda de frequência padrão 2/3/4G

Banda de frequência Europa: GSM(B2/3/5/8)

GSM(B2/3/5/8) Modo de cartão SIM Requisito de SIM duplo: Suportado Comutação de SIM principal/secundário: Suportado

Sensores Sensor de luz

Sensor de aceleração da gravidade

Sensor geomagnético

Giroscópio

Interruptor Hall Posicionamento por satélite Posicionamento por satélite: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Outros Botão AI: Não suportado

Não suportado Tipo de interface: TYPE-C

TYPE-C Função OTG: Suportada

Suportada DP: Não suportado

Não suportado Forma do conector para auscultadores: Conector de 3,5 mm Outras funções wireless Bluetooth: BT5.2

BT5.2 Infravermelhos: Não suportado

Não suportado NFC: Não suportado

Não suportado Carregamento sem fios: Não suportado

Não suportado Rádio: Suportado Sistema operativo Versão do sistema operativo:Sistema operativo nativo Android 14 Ecrã Tamanho do ecrã: 10,95'

10,95' Resolução: FHD+, 2K, 90HZ, brilho 400nits

FHD+, 2K, 90HZ, brilho 400nits Valor da resolução: 1200*2000

1200*2000 Requisitos de outras características: Suporta caneta capacitiva ativa

Na caixa

AGM Pad P2

Guia de início rápido

Carregador USB-C

Conjunto de autocolantes

SIM card ejector

Design e qualidade de construção

A AGM optou por um design clássico que difere pouco ou nada da concorrência de gama média. A mistura de materiais de vidro e metal é muito boa e dá ao dispositivo uma impressão de alta qualidade. O design fino sublinha o baixo peso de 470 gramas.

No entanto, numa inspeção mais atenta, torna-se claro que este não é um dispositivo emblemático como um iPad Pro ou Samsung Galaxy Tab S. Isto é percetível, por exemplo, nas bordas do ecrã. Estas são bastante espessas, o que faz com que o tablet pareça um pouco antiquado. No entanto, o preço não deve ser ignorado aqui.

Há uma câmara frontal na moldura do ecrã, que permite selfies e chamadas de vídeo. Existe também uma ligação jack de 3,5 mm literalmente no canto inferior direito. O motivo pelo qual a AGM optou por uma entrada diagonal não é totalmente claro. Há também duas colunas, a porta de carregamento USB-C e o slot para o cartão SIM na parte inferior.

Na parte superior, há mais duas colunas e o botão de ligar/desligar. O botão de volume está localizado no lado direito. Ambos os botões têm uma resistência à pressão muito boa. Se virar o dispositivo, pode ver a câmara principal e o flash LED associado.

Estas provocam uma forte inclinação do tablet numa superfície plana. Para remediar esta situação, é necessário utilizar uma capa. Felizmente, a AGM enviou-nos uma para o teste.

O AGM Pad P2 parece ser surpreendentemente robusto. A fabricante pode gabar-se da certificação de acordo com a norma IP68. Isso mostra a experiência que a AGM adquiriu no campo dos smartphones para uso externo.

Ecrã do AGM Pad P2

O ecrã tem uma resolução de 2K (1.920 x 1.200 pixéis). Com um tamanho de 11 polegadas, isto resulta numa sólida densidade de píxeis de 213 ppi. Na prática, o ecrã pontua com uma reprodução de imagem muito boa - com cores bastante naturais.

Só com luz solar intensa é que o dispositivo tem um ponto fraco. Com uma luminosidade máxima do ecrã de 500 cd/m², o ecrã não suporta muita luz solar direta, razão pela qual a visibilidade é limitada. Quem gosta de utilizar muito o seu tablet ao ar livre deve ter este facto em conta. No entanto, é preciso dizer que terá de ir mais fundo no seu bolso se precisar de mais brilho.

O Pad P2 também oferece uma taxa de atualização de 90 Hz. Isto compensa com imagens em movimento rápido. Estas não sofrem quaisquer distorções e são apresentadas de uma forma agradavelmente nítida. Resumindo, o ecrã deixa uma boa impressão. Apenas um pouco mais de brilho teria sido bom. No entanto, isto é uma raridade absoluta nesta gama de preços.

Hardware e performance surpreendentes

O AGM PAD P2 está equipado com um SOC octa-core MT8781 Helio G99 (CPUs ARM Cortex-A76 de dois núcleos a 2,2 GHz e ARM Cortex-A55 de seis núcleos a 2,0 GHz) que provou ser decente no ano passado, mas a fabricante poderia tê-lo aumentado um pouco. Quanto à GPU, é uma MALI-G57 MC2 e esta máquina conta com 256GB de armazenamento. E RAM? que tal os 8+8GB? Vamos ver o que o GeekBench 6 tem a dizer sobre isso:

Portanto, estamos definitivamente a lidar com 8 GB de RAM e é possível "pedir emprestados" outros 8 GB de armazenamento como ficheiro de paginação. Agora, olhando para a pontuação, temos 719 no testes single-core e 1925 no testes multi-core - nada mau.

Os resultados da GPU mostram uma pontuação de 1298 que é um pouco melhor do que no P1, mas ainda é um valor frequentemente encontrado em tablets e smartphones de nível básico.

E quanto a algo mais exigente, como o RL Sideswipe? Por vezes é um pouco instável, mas mesmo assim correu bastante bem. O jogo não trava muito e os gráficos são decentes. Passei umas boas horas a jogar nesta máquina.

Software e suporte

O AGM PAD P2 vem com Android 14 e temos quase a certeza de que esta é a única versão do Android que este tablet alguma vez verá. Dizemos isto porque o P1 ainda está na v13 e a maioria dos outros telemóveis AGM, incluindo os principais, estão presos a uma versão do Android.

A boa notícia é que o Android 14 parece ter sido finalmente desenvolvido a pensar nos tablets e não apenas numa interface gráfica de smartphone demasiado grande. Os separadores são mais fáceis de aceder, obtém-se mais informação no ecrã maior e, no geral, a sensação e o aspeto são melhores do que em qualquer outra versão anterior do Android.

Finalmente, a Google pensou no mercado dos tablets, mesmo que seja um pouco tarde demais. Ou talvez se estejam a preparar para os smartphones dobráveis? Veremos no futuro. A navegação é fluida, pelo que os 8GB de RAM são suficientes e pudemos abrir muitos separadores sem abrandar o tablet.

Além disso, este tablet conta com a certificação Widevine L1 - que é crucial para dispositivos que desejam suportar streaming de alta qualidade de conteúdo protegido. Sem a certificação L1, os dispositivos estão normalmente limitados a fluxos de resolução inferior ou podem não conseguir aceder a determinados serviços de transmissão.

Câmaras do AGM Pad P2

A AGM deu muito mais ênfase às câmaras do que anteriormente, tendo a câmara frontal um sensor de 8 megapixéis (Samsung 4H7 4P), enquanto na parte traseira temos uma câmara de 50 megapixéis (sensor Samsung JN1 6P). E sim, a lente secundária não é de facto uma lente, mas sim uma lanterna.

Não conhecemos muitas pessoas na UE e nos EUA que utilizem o tablet como câmara principal, mas temos quase a certeza de que as coisas são muito diferentes no mercado asiático, por isso achamos que esta foi uma escolha acertada, dependendo do público-alvo.

Tiramos algumas fotografias em interiores e o resultado é o esperado, tendo em conta o preço do tablet. É um pouco granulado e até o texto não é tão nítido como o que se vê em câmaras mais caras. No exterior, onde a iluminação é boa, obtemos um melhor desempenho, mas parece que as cores são um pouco frias. Contudo, mais uma vez, um bom desempenho tendo em conta o preço.

Bateria inigualável

O Pad P2 também tem um desempenho sólido em termos de duração da bateria. Isto significa que este tablet de gama média não é um maratonista, mas não precisa de o carregar mais do que uma vez por dia. Se utilizar o dispositivo normalmente e não de forma demasiado intensiva, pode facilmente obter dois dias de autonomia da bateria de 7.850 mAh.

De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, a bateria ficará vazia. Então terá de a recarregar através da porta de carregamento USB-C. Um máximo de 18 watts é possível aqui. Claro, isso é tudo menos rápido. Mas é simplesmente um sacrifício que tem de fazer nesta faixa de preço.

Veredicto

Se está à procura de um tablet barato, vale a pena dar uma vista de olhos ao AGM Pad P2. Isto porque o dispositivo é realmente bom em muitos pontos. Por um lado, há o bom acabamento e a escolha dos materiais. Por outro lado, o ecrã convenceu-nos realmente a este preço. Uma certificação IP68 garante a resistência, enquanto um CPU fiável garante um bom desempenho.

Mas dado um preço a partir de 269€, também é preciso fazer cortes. A câmara, em particular, deixa claro que este é um dispositivo barato da classe média. Além disso, a velocidade de carregamento é, naturalmente, bastante fraca, dada a potência máxima de apenas 18 watts. Se isso não o incomodar, terá aqui uma verdadeira vantagem em termos de preço e desempenho.

AGM Pad P2