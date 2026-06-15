Renault revela o 4 TROOP: um veículo militar híbrido com drones, IA e comunicações seguras

A Renault Group e a Thales apresentaram na Eurosatory 2026 um novo conceito de veículo militar híbrido destinado às forças terrestres. Chama-se 4 TROOP e pretende responder às necessidades dos cenários de combate modernos, onde a conectividade, os drones e a inteligência artificial assumem um papel cada vez mais relevante.

O protótipo resulta da adaptação do conceito VCMR (Veículo de Comando Multifunções de Reação) e combina a experiência industrial da Renault com as tecnologias militares da Thales.

Um centro de comando móvel sobre rodas

O 4 TROOP foi concebido para funcionar como um verdadeiro centro de comando móvel. O veículo integra sistemas avançados de comunicações seguras, conectividade tática e plataformas de apoio à decisão baseadas em inteligência artificial.

Além disso, possui capacidade para operar e coordenar drones aéreos (UAV) e veículos terrestres não tripulados (UGV), permitindo apoiar missões de reconhecimento, vigilância, coordenação de tropas e apoio logístico.

Segundo as empresas, a integração da Plataforma Digital de Combate da Thales permite adaptar rapidamente o veículo às necessidades específicas de cada missão, oferecendo uma maior perceção do campo de batalha e tempos de resposta mais reduzidos.

Sistema híbrido e capacidade de alimentar equipamentos

O protótipo apresentado é um veículo 4x4 equipado com uma motorização híbrida, desenvolvida para combinar autonomia elevada com operações discretas em ambientes sensíveis.

Uma das funcionalidades destacadas é a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar a energia do veículo para alimentar equipamentos elétricos no terreno, aumentando a autonomia operacional das forças destacadas.

O sistema foi pensado para ser compatível com diferentes modelos da gama Renault, incluindo SUV e veículos comerciais ligeiros.

Produção rápida e custos mais reduzidos

Um dos objetivos do projeto passa por acelerar a disponibilização de novas capacidades militares através da utilização de plataformas civis já existentes. Esta abordagem permite reduzir custos de desenvolvimento, simplificar a manutenção e acelerar a produção em série.

Segundo Franck Naro, vice-presidente de Engenharia de Projetos e Operações de Veículos da Renault, o conceito assenta numa estratégia “pragmática e soberana” para responder rapidamente às novas exigências das forças armadas.

A combinação da experiência industrial da Renault com os sistemas de comunicações e combate colaborativo da Thales pretende ainda garantir compatibilidade com as atuais infraestruturas de comando e controlo utilizadas pelas forças armadas francesas e por outros exércitos aliados.

O futuro da mobilidade militar?

A apresentação do 4 TROOP demonstra uma tendência cada vez mais evidente no setor da defesa, isto é, a convergência entre a indústria automóvel e as tecnologias digitais militares.

Com drones integrados, inteligência artificial, comunicações seguras e uma arquitetura baseada em plataformas civis, o novo veículo pretende oferecer uma solução mais flexível, rápida de implementar e economicamente sustentável para os desafios das futuras operações terrestres.