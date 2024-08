Nova disciplina obrigatória no secundário inclui literacia financeira e análise de dados

De nome Literacias, uma nova disciplina será testada em sete escolas do país, no âmbito de um projeto-piloto que arranca já no próximo ano letivo.

A nova disciplina obrigatória chama-se Literacias e vai focar-se em vários módulos, com destaque para a literacia financeira, política, democrática e análise de dados.

O projeto-piloto arranca já no próximo ano letivo em sete escolas públicas, privadas e profissionais. Embora fosse um tema abordado no currículo de Educação para a Cidadania, daqui em diante terá mais peso na formação dos estudantes.

O anúncio foi feito em julho, depois de a avaliação dos testes PISA ter demonstrado que os alunos portugueses pioraram nesta matéria, colocando Portugal em 9.º lugar numa lista de 20 países.

Conforme avançado pelo jornal Público, há mais alterações aos projetos-piloto de inovação pedagógica (PPIP) criados pelo anterior Governo para promover o sucesso escolar. Estes abrangem também os cursos profissionais e vão estar à experiência durante os próximos três anos.

Segundo citado pela SIC Notícias, o ministério da Educação esclareceu que, nos agrupamentos que têm estes planos, continua a ser possível criar percursos formativos à medida de cada aluno, que pode escolher entre todas as disciplinas que existem na escola, mesmo que sejam de cursos diferentes. Apesar desta liberdade de escolha, é obrigatório frequentar e ter aprovação às quatro disciplinas da formação geral: Português, língua estrangeira, Filosofia e Educação Física.

Além da nova disciplina Literacias, há uma nova área curricular chamada Projeto Pessoal, por via da qual os alunos têm de fazer uma prova de aptidão pública. O objetivo passa por incentivar a autonomia, dar maior liberdade e permitir uma formação mais abrangente.