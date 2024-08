Será que a Digi terá serviços que obriguem a fidelizações de dois anos?

Muito se tem falado em Portugal sobre a nova operadora Digi, apesar de ainda não estar propriamente no mercado. Há já algumas informações e estratégias que foram reveladas. Para o consumidor, será que a Digi "obrigará" a fidelizações de dois anos?

Apesar de não estar, ainda, amplamente disponível, a DIGI já arrancou com os testes em Portugal tal como mostramos aqui. A romena procurará fornecer serviços de Internet gigabit e televisão digital por fibra de alta qualidade.

De relembrar que a DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.

Digi: Não é intenção fidelizar os clientes por dois anos

Recentemente o CEO do grupo Digi Communication, Serghei Bulgac, revelou que não é intenção da Digi "obrigar" os clientes a fidelizarem-se por dois anos, não pretendendo assim seguir a estratégia de outras operadoras.

Relativamente à compra da Nowo, a Digi poderá assim iniciar a sua ação com alguns milhares de clientes. Bulgac referiu ainda que a Digi “queria muito” ficar com as licenças 5G adquiridas pela Nowo no leilão da Anacom em 2021, segundo revela o ECO.

Questionado sobre os equipamentos que vão ser usados na rede, o CEO da Digi revelou que “Não estamos a usar equipamentos da Huawei nem de qualquer fabricante chinês”. Tal decisão deve-se ao facto de Portugal ter proibido as operadoras de usar "equipamentos chineses" no core. Também a NOS, MEO e Vodafone não usam equipamentos da chinesa Huawei no core da rede.