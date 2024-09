Criar Formulários vai ser mais fácil: IA da Google vai gerar perguntas e respostas

A par dos seus senãos, a Inteligência Artificial (IA) pode contribuir para facilitar processos, encurtando-os. O Gemini da Google está a ser testado para dar um "empurrãozinho" na construção de Formulários, que pode ser trabalhosa.

Depois do Gmail, do Drive, do Docs/Sheets/Slides e do Meet, o Gemini está a chegar aos Formulários da Google com a funcionalidade "Ajude-me a criar um formulário".

Aquando da criação de um novo formulário, o utilizador poderá selecionar a nova funcionalidade, que gerará perguntas e opções de resposta. Além disto, entrega também a descrição do formulário, com a possibilidade de reescrever, caso não corresponda ao pretendido.

Apesar de ser uma funcionalidade útil, não servirá para os questionários mais complexos, uma vez que não é possível utilizar o Gemini para:

Atualizar as definições dos formulários;

Criar formulários com várias secções;

Editar um formulário existente, pois o conteúdo original será substituído pelo gerado pela IA.

Esta novidade para os Formulários da Google está a ser testada no Workspace Labs, um programa de testes que permite que os utilizadores testem novas funcionalidades.

Eventualmente, juntar-se-á a outras funcionalidades do Gmail, Google Drive, Docs, Sheets e Slides, Meet, Keep e Vids.

A Google sugere uma série de prompts para gerar questionários com o Gemini, aconselhando a que o utilizador inclua detalhes pertinentes. Por exemplo:

"Criar um inquérito para recolher dados sobre hábitos de exercício e objetivos de fitness de adultos."

"Criar um inquérito pós-evento para recolher o feedback dos participantes num evento de networking empresarial."

"Criar um inquérito de 10 perguntas para avaliar os conhecimentos básicos de biologia de estudantes do ensino secundário."

