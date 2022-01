Conheça 7 alternativas ao Google Forms para construir os seus questionários

Embora seja a opção comummente adotada, quando o objetivo é a elaboração de um questionário, o Google Forms não é a única opção disponível. Pela Internet, muitas são as plataformas que permitem criar, da forma que melhor aprouver ao utilizador, séries de questões.

Hoje, damos-lhe a conhecer 7 alternativas ao Google Forms.

Cansado do Google Forms? Construa os seus questionários nestas alternativas

O Google Forms é uma ferramenta incrivelmente popular, pela possibilidade de criação de questionários de forma ilimitada, a facilidade de construção, a acessibilidade em dispositivos móveis e a possibilidade de extração dos dados de forma rápida e simples.

Contudo, esta não é a única opção disponível na Internet. Como mundo de coisas que é, esta reúne muitas outras, mais sofisticadas, e que poderão representar uma melhor alternativa para o objetivo do seu questionário. Damos-lhe a conhecer 7.

1 – WuFoo

Nesta plataforma, o utilizador poderá construir questionários profissionais de forma fácil, pois garante uma usabilidade intuitiva. Além das centenas de modelos que disponibiliza, permite, por exemplo, incorporar outras aplicações, possui opções de pagamento integradas e os inquiridos podem carregar documentos.

Embora seja uma excelente escolha, sendo utilizada por várias empresas de renome, se o utilizador não quiser ficar limitado pelo plano gratuito, terá de garantir um upgrade pago.

WuFoo

2 – Typeform

Esta plataforma acredita que os questionários não precisam de ser aborrecidos e monocromáticos. Nesse sentido, garante a possibilidade de os personalizar com cores, vídeos e imagens. Mais do que isso, os utilizadores consideram que é de fácil utilização e que possui visuais muito apelativos.

Se pretender utilizar o Typeform poderá fazê-lo de forma gratuita, mas possui também a opção de upgrade.

Typeform

3 – LimeSurvey

Contrariamente às anteriores, esta plataforma é especialmente dirigida para o setor empresarial e educacional. Assim sendo, poderá ser uma opção quando o objetivo é a elaboração de questionários a ser enviados para clientes, estudos de mercado, ou estudos que têm em vista uma investigação.

Embora possa utilizar a plataforma gratuitamente, existe uma versão paga que poderá valer a pena, dependendo do objetivo.

LimeSurvey

4 – Jotform

Esta pode ser uma opção acerca da qual já deve ter ouvido falar. O JorForm dispõe de várias ferramentas, por forma a melhorar a experiência do utilizador aquando da composição de um questionário. Assim como outros, o utilizador pode personalizar todo o questionário, considerando que a própria plataforma prioriza a estética. Além disso, disponibiliza uma ferramenta de análise de dados, oferecendo grande detalhe relativamente às respostas.

Apesar de ser uma plataforma com potencial para excelentes questionários, o utilizador poderá levar algum tempo de aprendizagem para a dominar completamente.

Jotform

5 – FormLets

Esta é outra plataforma user-friendly, garantindo uma grande biblioteca de modelos de questionário pré-concebidos. Assim como no WuFoo, os inquiridos poderão carregar ficheiros e a plataforma pode ser facilmente associado a um processo de pagamento.

Esta plataforma é totalmente gratuita e, neste plano, garante respostas ilimitadas, designs com várias páginas, entre outras regalias.

FormLets

6 – FormCrafts

O FormCrafts conseguiu adaptar as suas ferramentas às necessidades dos utilizadores e, portanto, é uma das plataformas sobre a qual já deve ter ouvido falar, tal é a sua popularidade pelo mundo. Além de garantir uma grande variedade de modelos, adaptados a várias necessidades, permite construir questionários com várias páginas.

Infelizmente, a versão gratuita limita o número de respostas, de pagamentos possíveis através do questionário, e de outros elementos que poderão ser importantes.

FormCrafts

7 – FormAssembly

Esta plataforma é utilizada por empresas como a Lenovo, a Panasonic e até a Amazon. Afinal, é uma opção sofisticada e, conforme assume, direcionado para o setor empresarial. Os formulários podem conter centenas de itens, e podem integrar-se com múltiplas plataformas.

Mais uma vez, se não estiver disposto a pagar por ferramentas possivelmente essenciais, esta não será uma opção para si. Caso esteja, poderá ter na FormAssembly uma boa aliada.

FormAssembly

Assim como acontece com outras plataformas, estas que lhe mostramos hoje poderão ser uma alternativa ao Google Forms, dependendo do objetivo da sua recolha de dados, das pessoas que pretende inquirir e do valor que está, ou não, disposto a pagar.

De facto, o Forms é uma excelente opção. No entanto, se quiser construir um questionário diferente, já conhece opções à oferta da Google.

