Os formulários eletrónicos são uma ferramenta digital poderosa, extremamente útil e muito fácil de usar, que veio otimizar a experiência do utilizador na internet. Com eles é agora possível envolver os visitantes do seu website com grande rapidez e em tempo real, recolhendo as suas respostas com grande eficiência e de forma direta e intuitiva. Além disso, são muito simples de usar.

Qualquer utilizador consegue criar um formulário eletrónico, mesmo sem necessitar de grandes conhecimentos em ferramentas digitais deste género. Existem vários criadores de formulários online muito poderosos, como o Mighty Forms, que permitem a captura de leads e a sua automatização total e integração sustentada em qualquer website ou mesmo mensagem de email.

São várias as vantagens que encontra com a utilização de um formulário eletrónico. A primeira de todas é que estes são criados por e para humanos, de forma personalizada.

É como manter uma conversa com alguém, ao invés dos formulários tradicionais online, altamente robotizados. Isso mantém os utilizadores e o público-alvo interessado, garantindo mais respostas e mais completas. Além disso, como são personalizáveis, pode incluir fotografias ou vídeos, para complementar as suas questões ou tornar o formulário bem mais interessante.

Pode ainda personaliza-lo com as cores da sua marca ou produto, integrando-o no seu website de forma harmoniosa, sem ostracizar o utilizador que acaba de chegar à sua página.

Formulários eletrónicos – Precisa mesmo de um?

Obviamente que existem alguns fatores a ter em consideração. E o primeiro de todos é mesmo este: precisa realmente de um formulário eletrónico?

É que a experiência geral das pessoas com formulários, seja na rua ou ao telefone, não é a mais agradável. Por isso, deve apenas recorrer a esta ferramenta digital se for mesmo necessária para o seu trabalho ou produto.

Não complique e saiba quem é o seu público-alvo

Ao criar um formulário online deve ter em conta a máxima de que menos é mais. Simplificar deve sempre ser a máxima. Além de garantir a total atenção do utilizador, um formulário simplificado vai direto ao assunto, sem gorduras acessórias que apenas servem para perder tempo.

Além disso, está assim a garantir maior eficácia e, mais importante ainda, total eficiência.

Deve ainda ter em consideração quem é o seu público-alvo. A maioria dos utilizadores não quer ser inundada de spam e só utilizará um formulário eletrónico se for mesmo necessário.

Por isso, tenha em consideração que, ao gerar o seu próprio formulário, deve otimiza-lo de acordo com quem o vai usar. E nunca repita informação. Não há nada mais irritante do que ter que responder à mesma questão duas vezes.

Evite recolher informação pessoal

Evite ainda recolher informação pessoal que não necessite realmente, porque a maioria dos utilizadores é sensível em fornecer esse tipo de dados.

Mantenha-se limitado ao indispensável para não afastar possíveis clientes e fidelizar todos os outros, ao mesmo tempo que garante a sua participação nos seus formulários eletrónicos.

Uma solução – Mighty Forms

Assim, utilize um gerador online como o Mighty Forms para personalizar facilmente os seus formulários eletrónicos com a sua marca, faça todas as alterações necessárias e respetivas atualizações a qualquer momento que precisa e escolha um modelo já pronto ou comece o se próprio do zero. Acima de tudo, seja criativo e vá direto ao assunto.

Deixe de perder leas valiosos. A recolha de dados em tempo real é um recurso fundamental para os negócios online, garantindo fluxos diferentes em produtos de comércio eletrónico, por exemplo. Contudo, encontrará formulários para todos os tipos de negócios, permitindo impulsionar as suas vendas a partir do contato direto com especialistas no assunto.

Além disso, pode ainda automatizar tarefas complexas, ligando-se diretamente a ferramentas como Google Analytics e personalizando notificações.

Com o Mighty Forms pode ainda escolher entre um plano gratuito, onde todos os serviços estão disponíveis com ligeiras limitações, ou optar por planos pagos de acordo com as suas reais necessidades. Solicite uma demonstração para descobrir todo o potencial dos formulários eletrónicos para si e para o seu negócio, ao mesmo tempo que melhora a sua qualidade de vida pessoal e profissional.