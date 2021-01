Netflix: Mais 5 documentários sobre crimes que aconteceram na vida real

A Netflix está recheada de filmes e séries para todos os interesses e gostos. Normalmente há preferência por conteúdos criados. Mas há também quem se interesse por documentários sobre situações que aconteceram na realidade, alguns até contados na primeira pessoa.

Assim, depois de já termos mostrado alguns conteúdos, hoje selecionámos mais 5 documentários sobre crimes horrendos e reais, disponibilizados na plataforma de streaming, que mostram o que alguns seres humanos são capazes de fazer.

Se gosta de ver a Netflix mas tem interesse em séries e filmes sobre crimes reais, ou se apenas tem curiosidade por conteúdos diferentes, então hoje deixamos algumas sugestões.

São mais 5 documentários sobre situações que se passaram na verdade e que nos mostram o sangue frio e a falta de emoção e empatia que muitos têm e, por conseguinte, que lhes permitem cometer atos horrendos.

1 – The Trials of Gabriel Fernandez

Esta série documental foi, sem dúvida, das que mais mexeu comigo, com o meu bem estar emocional. É uma série extremamente chocante, com conteúdos e revelações fortes que deve ser visto por quem se interessa por estudar e analisar o lado mais escuro da mente humana.

O documentário conta a história do brutal homicídio de um menino e o consequente julgamento mediático dos seus tutores e assistentes sociais. E este cenário, através da análise de todo o processo que levou à morte do pequeno Gabriel Fernandez, nos deve fazer questionar a todos sobre a qualidade e eficiência dos serviços que têm como função proteger estas crianças mais vulneráveis e vítimas de maus tratos.

São então no total 6 episódios que mostram a vida infeliz desta criança que, mesmo assim, nunca se queixou ou denunciou. A série está indicada para maiores de 16 anos.

The Trials of Gabriel Fernandez

2 – Homicídio nos EUA: Vizinhos do Lado

Este documentário é uma recente estreia na Netflix. Mas, infelizmente, mais uma vez nos mostra que há pessoas no mundo capazes de coisas horrendas.

Trata-se de um filme absolutamente perturbador que faz uma linha cronológica dos acontecimentos que vitimaram Shanann Watts e as duas filhas. Para isso, são usadas imagens reais não editadas que nos mostram desde o momento do desaparecimento, aos problemas do casal e as terríveis consequências que se seguiram.

Homicídio nos EUA: Vizinhos do Lado é um documentário com a duração de 1h23 e está aconselhado a maiores de 16 anos.

Homicídio nos EUA: Vizinhos do Lado

3 – Jeffrey Epstein: Podre de Rico

Este documentário explora a vida do especialista em finanças Jeffrey Epstein que rapidamente se tornou numa personalidade importante, mas discreta, entre os famosos, chegando a agir como filantropo.

Mas Epstein foi condenado por abuso sexual em 2019 e a maior parte dos crimes passou-se na sua luxuosa mansão em Palm beach e em Little Saint James, a sua ilha privada. Esta série documental revela as várias entrevistas às sobreviventes e mostra como é que este predador sexual usou a sua fortuna e o poder para fugir à justiça e continuar com os seus crime.

Do seu círculo de amizades faziam parte Donald Trump, Bill Clinton, Rupert Murdoch, Michael Jackson, Tony Blair e até o Príncipe André, Duque de Iorque. E muitos deles foram igualmente associados aos abusos.

O documentário conta com 4 episódios e está indicado a maiores de 16 anos.

Jeffrey Epstein: Podre de Rico

4 – Unabomber nas suas próprias palavras

Esta série conta aquela que foi uma verdadeira caça a um dos homens mais procurados nos Estados Unidos da América.

Ted Kaczynski conseguiu manter-se escondido durante vários anos numa pequena cabana em Lincoln, no estado de Montana, onde vivia sem água nem luz elétrica. No entanto era aqui que, o apelidado Unabomber, criava as suas bombas artesanais que depois enviada por correio às vítimas.

Mas o documentário também nos mostra o outro lado, das motivações ambientais, anti-tecnologia e as várias vivências do bombista que poderão, de certa forma, ter contribuído para os seus comportamentos.

Tudo é revelado ao longo de 4 episódios que devem ser vistos por maiores de 13 anos.

Unabo,ber nas suas próprias palavras

6 – Quem matou Maria Marta?

Nesta série documental acompanhamos a história de uma mulher que é encontrada morta na banheira da sua casa, situada num condomínio de luxo vigiado.

Inicialmente é avançada a teoria de acidente, no entanto as investigações e a autópsia apontam para a tese de um homicídio. São descobertos vários pormenores fundamentais que foram omitidos e escondidos e também foram envolvidas várias pessoas importantes da Argentina. Desta forma, aos poucos, vai-se tentando encontrar uma verdade que teima em não chegar.

Esta série é composta por 4 episódios e deverá ser vista por maiores de 13 anos de idade.

Quem matou Maria Marta?

Para além destes 5 títulos muitos mais do género existem na Netflix e, em breve, voltaremos com mais documentários que retratam grotescos crimes que, infelizmente, não fazem parte da ficção.