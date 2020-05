Netflix: 5 documentários sobre crimes que aconteceram na vida real

A Netflix está recheada de filmes e séries para todos os interesses e gostos. Normalmente há preferência por conteúdos de criados. Mas há também quem se interesse por documentários sobre situações que aconteceram na realidade, alguns até contados na primeira pessoa.

Assim, selecionámos 5 documentários sobre crimes horrendos e reais, disponibilizados na plataforma de streaming, que mostram o que alguns seres humanos são capazes de fazer.

Se gosta de ver a Netflix mas tem interesse em séries e filmes sobre crimes reais, ou se apenas tem curiosidade por conteúdos diferentes, então hoje deixamos algumas sugestões.

São 5 documentários sobre situações que se passaram na verdade e que nos mostram o sangue frio e a falta de emoção e empatia que muitos têm e, por conseguinte, que lhes permitem cometer atos horrendos.

1 – O Desaparecimento de Madeleine McCann

Esta é uma história que certamente não deixou ninguém indiferente. O desaparecimento de Madeleine McCann na Praia da Luz, no Algarve a 3 de maio de 2007 emocionou o país e o Mundo.

A menina britânica de 4 anos nunca mais apareceu, mas através deste documentário poderá conhecer mais pormenores da investigação e associação a outros crimes.

São então no total 8 episódios com vários intervenientes, na tentativa de entender o que realmente aconteceu. A série está indicada para maiores de 13 anos.

O Desaparecimento de Madeleine McCann

2 – The Confession Tapes

Nesta série Netflix poderá acompanhar a investigação feita a diversos homicídios, em que vários sujeitos acusados são interrogados e acabam por confessar a sua autoria.

No entanto, os mesmos suspeitos dos crimes dizem ter sido coagidos e obrigados a fazer confissões falsas e involuntárias. Ao visualizarmos esta série, há momentos em que ficamos realmente com a sensação que, de facto, estas pessoas poderão estar presas sem terem cometido os crimes.

The Confession Tapes tem duas temporadas com 11 episódios no total. É aconselhável a maiores de 13 anos.

The Confession Tapes

3 – The Keepers

The Keepers foi uma das séries documentais que mais mexeu comigo. Ex-alunas da professora e freira Catherine Cesnik, tentam descobrir quem a matou e entender todo o processo que levou à sua misteriosa e horrenda morte.

Ao longo de 7 episódios verdadeiramente desconcertantes, algumas peças encaixam na possibilidade de Catherine Cesnik ter sido morta devido à sua descoberta de crimes de pedofilia realizados por um dos padres do colégio.

Outros dos aspetos que levam a que esta série realmente nos altere, é ter-se a perceção que muita coisa falhou, desde a igreja ao governo do país. Está indicada para maiores de 13 anos.

The Keepers

4 – Sou um Assassino

Sou um Assassino, ou I am a Killer, é uma série em que cada um dos episódios se destina a entrevistar um condenado à morte ou a prisão perpétua.

Durante o documentário, o assassino mostra a sua versão, tentando explicar o que o levou a comer o hediondo ato. É ainda feita uma exploração e reconstituição do crime, entrevistando várias pessoas, desde familiares do criminoso e das vítimas, aos agentes que se encarregaram do caso.

A série documental Netflix conta já com duas temporadas, cada uma com 10 episódios. Ou seja, são vinte diferentes histórias de muitos presos americanos que se encontram no corredor da morte. Este título está recomendado para maiores de 16 anos.

Sou um Assassino

5 – Grégory

Absolutamente chocante é a melhor forma que encontro para definir esta série. O pequeno Grégory foi brutalmente assassinado com apenas 4 anos, e neste documentário acompanhamos o desenrolar de toda a investigação.

Inicialmente a culpa recai sobre os pais da criança, um jovem casal que tem uma árdua tarefa pela frente para comprovar a inocência. Esta é a típica história em que ficamos com a sensação frustrante de que tudo seria diferente se a investigação tivesse sido bem feita desde o início.

É composta por 5 episódios e deverá ser vista por maiores de 16 anos de idade.

Grégory

Para além destes 5 títulos muitos mais do género existem na Netflix e, em breve, voltaremos com mais documentários que retratam grotescos crimes que, infelizmente, não fazem parte da ficção.