Millenium BCP será o próximo banco português a aderir ao Apple Pay

O Apple Pay é um sistema de pagamento móvel e carteira digital desenvolvido pela Apple. Em termos práticos, este sistema permite, por exemplo, os utilizadores com o iPhone ou com o Apple Watch, fazerem pagamentos apenas aproximando o dispositivo. O serviço chegou ano passado a Portugal com Crédito Agrícola, mas agora o Millenium BCP também irá aderir.

Este tipo de serviços, contactless, estão cada vez mais em voga, principalmente nesta altura de evitar contactos físicos.

Apple Pay é o pagamento moderno do mundo atual

A ideia do sistema de pagamentos Apple é permitir ao utilizador substituir a sua carteira ou cartão de crédito/débito físico por compras sem fio (via NFC), usando a internet do dispositivo.

Para segurança, a empresa de Cupertino adicionou a autenticação da transação a partir do sensor biométrico da empresa, o Touch ID ou Face ID.

Millenium BCP é o próximo banco português a entrar no Apple Pay

Segundo a instituição, através das suas redes sociais, o Millenium BCP anunciou a chegada em breve ao serviço de pagamentos Apple Pay, onde ainda só estava o Crédito Agrícola.

Em breve, os clientes Millenium BCP vão poder adicionar os seus cartões ao serviço de pagamentos digitais da Apple, o Apple Pay, que já vem integrado nos iPhone mais recentes.

Portanto, agora, além do Crédito Agrícola, do Revolut, Monese e do N96, agora iremos ter também este serviço via Millennium BCP.

Como podemos adicionar o cartão Millenium ao Apple Pay?

Adicionar um cartão no iPhone

Aceda à app Wallet e toque em . Siga os passos para adicionar um cartão novo. Veja esta demonstração para ver como funciona. Se lhe for pedido para adicionar o cartão que utiliza com o ID Apple, cartões noutros dispositivos ou cartões que tenha removido recentemente, selecione-os e, em seguida, introduza os códigos de segurança dos cartões. Poderá ter de descarregar uma app do seu banco ou emissor do cartão para adicionar um cartão à Wallet. Toque em Seguinte. O banco ou o emissor do cartão irá verificar as suas informações e decidir se pode utilizar o cartão com o Apple Pay. Se o banco ou emissor necessitar de mais informações para verificar o cartão, essas informações ser-lhe-ão solicitadas. Quando tiver essas informações, regresse à app Wallet e toque no cartão. Depois de o banco ou emissor verificar o cartão, toque em Seguinte. Em seguida, comece a utilizar o Apple Pay. Assim, a Apple estende a mais clientes em Portugal o seu serviço. Resta agora saber a data ao certo do início deste serviço.

