O seu smartphone ficou sem espaço? A culpa pode ser do WhatsApp

O WhatsApp é uma das aplicações mais populares para mensagens instantâneas. No entanto, devido ao surto da COVID-19, de acordo com o mais recente relatório da Kantar, esta app teve – só no último mês – um aumento de 40% de utilização, em todo o mundo.

Com os longos períodos de quarentena e com as milhares de mensagens que trocamos via WhatsApp é provável que o nosso smartphone fique sem espaço. Saiba como libertar.

Os grupos de trabalho, família, amigos e conhecidos no Whatsappp têm sido uma fonte constante de partilha de conteúdos e, ao final de cada dia, são várias centenas de MB que se acumulam entre imagens, vídeos, gifs, stickers, memes e até documentos de diversos formatos.

Com isso é possível que o Whatsapp seja uma das aplicações que mais espaço ocupa de armazenamento do seu smartphone, seja ele um Android ou um iPhone. Ora, muitos destes conteúdos são dispensáveis e após terem sido vistos podem ser eliminados.

Apagar um a um é uma tarefa árdua, porém existe um recurso pouco conhecido que se encontra disponível nas configurações e que o pode ajudar a libertar espaço na memória do telemóvel, de forma rápida e muito eficaz:.

Como libertar espaço do seu Smartphone por causa do WhatsApp?

Entre em “Definições” e de seguida clique na opção “Dados e Armazenamento” no canto inferior direito do ecrã. Confira a lista de conversas, para saber qual o grupo, ou contacto, que está a ocupar mais espaço – a lista é apresentada por ordem decrescente relativamente ao espaço utilizado.

Selecione a conversa onde pretende libertar espaço e toque em “Gerir”. Por fim, marque o conteúdo que deseja eliminar e clique “Apagar”

A função está disponível para os utilizadores quer em equipamentos com iOS, quer em dispositivos com Android. Desta forma conseguirá manter o espaço de memória interna, sempre em níveis que não comprometem o desempenho do seu smartphone. De referir também que este tipo de pedidos de ajuda sobre como libertar espaço na memória dos smartphones dispararam no Chat Online da iServices.

O Pplware agradece então à Vânia Guerreiro, Diretora de Marketing e Comunicação da iServices pela elaboração do artigo.