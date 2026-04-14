Será que está dispensado de entregar o IRS? Saiba agora

Com a campanha de entrega do IRS já a decorrer, muitos contribuintes colocam a mesma questão: sou obrigado a entregar a declaração ou posso ficar dispensado?

A resposta depende de vários fatores, mas há situações específicas em que o Fisco permite essa dispensa.

Quem pode estar dispensado de entregar o IRS?

De forma geral, pode não ser necessário entregar o IRS se cumprir todas estas condições:

Apenas teve rendimentos de trabalho dependente (categoria A) ou pensões (categoria H)

O rendimento anual foi reduzido (tipicamente até cerca de 8.500€, dependendo do ano fiscal)

Não houve retenção na fonte

Não recebeu outros rendimentos (como rendas, atividade independente ou investimentos)

Nestes casos, a Autoridade Tributária pode considerar que não há obrigação declarativa.

Mesmo que esteja dispensado, há uma questão importante: pode estar a perder dinheiro. Ao entregar a declaração, pode ter direito a:

Reembolso de IRS, caso tenha havido retenções

Deduções à coleta (saúde, educação, habitação, etc.)

Benefícios fiscais, como o IRS Jovem

Ou seja, a dispensa não significa necessariamente que seja a melhor opção.

A dispensa de entrega do IRS aplica-se a um conjunto restrito de contribuintes. No entanto, mesmo nesses casos, entregar a declaração pode ser vantajoso.