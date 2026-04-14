Será que está dispensado de entregar o IRS? Saiba agora
Com a campanha de entrega do IRS já a decorrer, muitos contribuintes colocam a mesma questão: sou obrigado a entregar a declaração ou posso ficar dispensado?
A resposta depende de vários fatores, mas há situações específicas em que o Fisco permite essa dispensa.
Quem pode estar dispensado de entregar o IRS?
De forma geral, pode não ser necessário entregar o IRS se cumprir todas estas condições:
- Apenas teve rendimentos de trabalho dependente (categoria A) ou pensões (categoria H)
- O rendimento anual foi reduzido (tipicamente até cerca de 8.500€, dependendo do ano fiscal)
- Não houve retenção na fonte
- Não recebeu outros rendimentos (como rendas, atividade independente ou investimentos)
Nestes casos, a Autoridade Tributária pode considerar que não há obrigação declarativa.
Mesmo que esteja dispensado, há uma questão importante: pode estar a perder dinheiro. Ao entregar a declaração, pode ter direito a:
- Reembolso de IRS, caso tenha havido retenções
- Deduções à coleta (saúde, educação, habitação, etc.)
- Benefícios fiscais, como o IRS Jovem
Ou seja, a dispensa não significa necessariamente que seja a melhor opção.
A dispensa de entrega do IRS aplica-se a um conjunto restrito de contribuintes. No entanto, mesmo nesses casos, entregar a declaração pode ser vantajoso.
Mesmo que não seja preciso pode-se e deve-se entregar…