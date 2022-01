Mineração de Ethereum é menos lucrativa e nem a GeForce RTX 3080 a salva

Quando falamos em criptomoedas, pensamos num mercado de dinheiro digital onde os utilizadores conseguem ganhar montantes interessantes com alguns conhecimentos sobre este segmento.

Contudo, segundo as mais recentes informações, parece que a mineração da popular moeda digital Ethereum é agora menos lucrativa do que antes. De acordo com os detalhes, ao ser minerada com a poderosa placa gráfica GeForce RTX 3080 da Nvidia, a criptomoeda oferece atualmente uma receita de apenas 2,8 dólares por dia ao minerador.

Minerar Ethereum já não dá tanto lucro

Parece que minerar Ethereum já não rende tanto nem gera tanto lucro como há alguns tempos atrás. De acordo com dados agora revelados, apesar de os valores das criptomoedas se manterem em alta, minerar ETH deixou de ser uma atividade tão lucrativa como o era antes.

Os detalhes indicam que, atualmente, minerar esta moeda digital através da potente placa gráfica GeForce RTX 3080 da Nvidia gera uma receita de apenas 2,8 dólares (~2,46 euros) por dia ao minerador. Ou seja, fazendo as contas, a prática totaliza ganhos de apenas 84 dólares (~74 euros) por mês.

E mesmo que não se tenha em conta os gastos com a energia que alimenta o sistema de mineração, com estes valores o utilizador necessitaria de cerca de de 24 meses para recuperar o investimento feito na GPU.

Claro que a esta altura do campeonato, quem minera há algum tempo já terá recuperado o investimento. Desta forma, tudo o que venha agora já é 'lucro' e os mineradores apenas deixarão de extrair a moeda digital quando virem que estão a perder dinheiro.

Porque deixou de ser tão lucrativa a mineração de ETH?

Segundo as informações, o motivo para esta queda resume-se a dois fatores principais. Em primeiro lugar está a dificuldade de mineração que aumentou significativamente durante o último ano, à medida que mais mineradores começaram a fazer parte da rede.

Por outro lado o preço da Ethereum caiu de 4.405 dólares para 3.189 dólares durante o mês de dezembro de 2021, o que ajudou na redução dos lucros obtidos.

Minera Ethereum?

