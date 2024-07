DIGI começa os testes em Portugal. Internet já está em funcionamento

A DIGI visa fornecer serviços a todos os clientes em Portugal. Isto significa Internet gigabit, televisão digital por fibra de alta qualidade e uma experiência de cliente digna. Pelo menos, são estas as promessas com que se apresenta ao país. Os testes já começaram e mostramos o que está a ser instalado na casa dos "primeiros clientes".

Já testámos o serviço da DIGI

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.

Em termos de presença internacional, a DIGI opera em vários países da Europa, incluindo Espanha, Roménia, Itália, Hungria e Portugal. Em cada um destes países, o oferta comercial é diferente, por forma a adaptar o serviço às necessidades locais.

A DIGI é conhecida pela sua estratégia de preços agressiva, procurando oferecer serviços a preços mais baixos do que muitos dos seus concorrentes. Isso pode incluir pacotes de serviços combinados e ofertas especiais.

Os primeiros clientes em Portugal

Depois de todo um esforço para dar início às operações, a empresa iniciou o recrutamento de utilizadores prontos a testar o seu serviço de Internet. Através da página da empresa, os candidatos podem deixar alguns dados para serem escolhidos.

Candidatura aceite, o utilizador recebe no seu e-mail a informação e os serviços passam a manter contacto por telefone.

Com o dia marcado, foi só esperar que os técnicos da empresa viessem para instalar o serviço.

No que toca aos equipamentos, o router é da Zyxel e o ONT (GPON sigla em inglês de Gigabit-capable Passive Optical Network, ou Rede Ótica Passiva com Capacidade de conexão em Gigabits) é de fabrico chinês - será marca própria da operadora.

Conforme podemos ver, o ONT tem saída para cabo de rede (o amarelo) e coaxial (que está protegido com a capa de plástico transparente). Atualmente só está em teste o serviço de Internet por fibra.

O software do router é simples de perceber, e já está traduzido para português.

Em termos de fibra, foi instalado um acesso de 1Gbps e, efetivamente, nos testes, o valor ainda não está como esperado. Contudo, deve-se ainda à afinação e otimização da rede.

Nos testes feitos no momento, a melhor velocidade de download conseguida foi de 773 Mbps. Já no que toca ao upload, os valores nunca passaram dos 511 Mbps. A latência é significativa, apesar de se ter ligado a um servidor em Lisboa.

Portanto, é previsível que a latência baixe com mais servidores a servir o território nacional.