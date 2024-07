OpenAI lança uma das funcionalidades mais esperadas do ChatGPT: o modo de voz

Algumas semanas depois de ter anunciado um atraso devido a questões de segurança, a OpenAI começou a lançar o modo de voz do ChatGPT. A empresa ofereceu-o a um pequeno número de utilizadores que pagam ChatGPT Plus. O assistente oferece 4 vozes diferentes.

OpenAI lança o modo de voz para o ChatGPT

A empresa de Inteligência Artificial (IA) confirmou na sua conta X que o "Voice Mode" será disponibilizado primeiro aos utilizadores do ChatGPT Plus. O assistente equipado com o GPT-4o promete conversas mais naturais em tempo real com uma latência mínima. Os utilizadores podem fazer perguntas com a sua voz e interromper a IA a qualquer momento.

De acordo com a OpenAI, o assistente de voz estará disponível num teste "alfa" para selecionar os assinantes do ChatGPT Plus. Os que forem selecionados receberão um e-mail e uma notificação na aplicação móvel. O modo de voz oferecerá 4 vozes predefinidas, mas não será capaz de imitar a forma como outras pessoas falam para evitar problemas legais.

A empresa afirma que os dados recolhidos na fase alfa serão utilizados para proporcionar uma experiência mais segura e mais agradável. No entanto, o assistente de voz ChatGPT terá algumas limitações no lançamento. A OpenAI confirmou que as funcionalidades de partilha de vídeo e de ecrã não estarão disponíveis e serão oferecidas numa data posterior.

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK — OpenAI (@OpenAI) July 30, 2024

Atrasada, mas chegou...

Embora a ideia fosse oferecer a primeira versão alfa no final de junho, a OpenAI foi forçada a adiar o lançamento do assistente de voz do ChatGPT. A empresa declarou que precisava de mais um mês para atingir o nível esperado, uma vez que o lançamento dos seus serviços depende do cumprimento de "elevados padrões de segurança e fiabilidade".

Desde que demonstrámos pela primeira vez o modo de voz avançado, temos vindo a trabalhar para reforçar a segurança e a qualidade das conversas de voz, enquanto nos preparamos para levar esta tecnologia de ponta a milhões de pessoas. Para proteger a privacidade das pessoas, treinámos o modelo para falar apenas com as quatro vozes predefinidas e construímos sistemas para bloquear as saídas que diferem dessas vozes.

Referiu a OpenAI.

A empresa de IA afirma ter testado as capacidades de voz do GPT-4o com mais de 100 pessoas em 45 línguas. O assistente de voz do ChatGPT não só tem proteção contra a clonagem de voz, mas também medidas de segurança para vetar pedidos de conteúdos violentos ou protegidos por direitos de autor.

A OpenAI prometeu abrir os testes para integrar mais pessoas nas próximas semanas. As funcionalidades avançadas de voz estarão disponíveis para todos os utilizadores do ChatGPT Plus no outono. A empresa não se comprometeu com uma data definitiva nem confirmou quando chegará aos utilizadores gratuitos.

Leia também: