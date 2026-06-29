Apple bloqueia apps de mensagens da Rússia. Kremlin aconselha todos a usar Android

O VKontakte, o Max e outras aplicações já não estão disponíveis para utilizadores iOS na Rússia. O Kremlin aconselha os seus cidadãos a migrarem para outros sistemas operativos e a abandonarem o iPhone e a Apple.

Apple bloqueia apps de mensagens da Rússia

Como a Apple está agora a bloquear importantes aplicações russas de redes sociais e mensageiros no iOS, o governo da Rússia toma medidas mais drásticas. Recomenda aos cidadãos a migração para o Android. Recentemente, a aplicação russa de rede social VKontakte (VK) e o mensageiro estatal russo Max, entre outros, deixaram de estar disponíveis na App Store.

Tal como anunciado pela empresa homónima por detrás do VK, o VKontakte e outras aplicações da empresa já não estão disponíveis na App Store desde esta semana, segundo revelou o The Moscow Times . O VK critica a Apple por excluir desta forma milhões de utilizadores do popular serviço. Quem já instalou as aplicações nos seus dispositivos Apple pode continuar a utilizá-las, mas deixará de receber notificações push.

A Apple não divulgou os motivos da medida. O CEO do VK, Vladimir Kiriyenko, é filho do conselheiro do Kremlin, Sergei Kiriyenko. Este último foi alvo de sanções por parte da União Europeia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Esta poderá ser a razão para os recentes bloqueios da Apple.

Kremlin aconselha todos a usar Android

Com esta justificação, a Apple já tinha tomado a mesma medida contra a aplicação de mensagens estatal russa Max, também pertencente ao grupo VK, no início de junho. Em comunicado à BBC , a Apple alegou que a medida visa o cumprimento das sanções, sem especificar quais. O Max é uma alternativa ao WhatsApp, promovido pelo governo russo e que pretende substituir.

A aplicação estatal deverá agora vir pré-instalada em todos os smartphones vendidos na Rússia , enquanto o acesso ao WhatsApp e ao Telegram é estritamente restrito . Muitos russos temem ser espiados pelo Max. As funções ocultas para vigilância extensiva são frequentemente descobertas na aplicação. Através do Telegram, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou ainda a ação da Apple contra as aplicações Max e VK.

O governo quer agora entrar em contacto com a Apple para esclarecer o sucedido. Peskov descreveu a decisão da Apple de bloquear as aplicações afetadas como "estranha". Após as discussões com a Apple, o governo quer decidir se quer "continuar a cooperar" com a empresa. O seu conselho aos utilizadores, no entanto, é: "Migrem para o Android".