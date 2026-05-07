Alunos suspensos por acesso ilegal a email da reprografia e obtenção de testes

Um caso de alegada fraude escolar está a marcar a atualidade em Portugal, depois de dez alunos do 12.º ano da Escola Secundária José Relvas, em Alpiarça, terem sido suspensos por suspeitas de acesso indevido a testes antes da sua realização.

Segundo informações divulgadas, os estudantes terão conseguido obter enunciados de avaliações através do acesso não autorizado ao email da reprografia da escola, onde os testes seriam armazenados e preparados para impressão.

Esquema envolvia acesso antecipado a exames

A situação veio a público após uma investigação interna desencadeada pela deteção de comportamentos suspeitos durante avaliações. Em causa estará um esquema que permitia consultar conteúdos de testes antes da sua aplicação, o que poderá ter influenciado classificações elevadas em diversas disciplinas.

Dez alunos do 12.º ano da Escola Secundária José Relvas, em Alpiarça, foram suspensos por 12 dias, após inquérito interno, por terem tido acesso aos enunciados de testes antecipadamente, conseguindo notas que chegaram ao 20. Docentes da escola ouvidos pelo CM referem que “É uma grande injustiça porque estão a competir a nível nacional”.

O processo está agora também a ser acompanhado pela Polícia Judiciária e pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que irão apurar eventuais responsabilidades criminais ou administrativas.

Segurança digital também nas escolas

Este caso volta a colocar em destaque a importância da cibersegurança e da proteção de sistemas digitais, mesmo em contextos escolares. O acesso indevido a contas institucionais demonstra como falhas na gestão de credenciais e proteção de informação podem ter consequências sérias, afetando não apenas a integridade académica, mas também a confiança nas instituições.

Num cenário cada vez mais digitalizado, garantir boas práticas de segurança, autenticação robusta e controlo de acessos torna-se essencial para prevenir situações semelhantes.