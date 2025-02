Camiões movidos a bateria foram mais rentáveis do que os veículos a gasóleo

Um programa-piloto, conduzido em Shenzhen, na China, mostrou que os camiões movidos a bateria são melhores do que os veículos a gasóleo em termos de custo total de propriedade.

O debate que confronta os modelos elétricos ou os veículos alimentados por combustíveis fósseis inflama facilmente, com ambas as partes a "puxarem a brasa à sua sardinha", sem cederem.

Ainda que não representem uma verdade universal, por se focarem em determinadas amostras, num determinado período e espaço, considerando determinados elementos, os estudos são importantes, pois analisam dados reais.

Dito isto, os camiões elétricos alimentados por baterias que percorrem rotas de longa distância a partir de Shenzhen são mais rentáveis do que os movidos a gasóleo, de acordo com um novo estudo concluído no ano passado.

Segundo Xie Haiming, o diretor do Shenzhen Xieli New Energy and Intelligent Connected Vehicle Innovation Centre, um grupo de reflexão, um programa-piloto mostrou que os camiões que funcionam com baterias batem os veículos a gasóleo em termos de custo total de propriedade, se a sua quilometragem anual exceder os 60.000 quilómetros.

O custo total de propriedade corresponde aos custos de aquisição mais as despesas de funcionamento durante a vida útil de um veículo.

Numa entrevista citada pelo South China Morning Post, Xie Haiming explicou que "com o declínio acentuado dos custos das baterias, que reduziu os custos de aquisição de camiões elétricos em cerca de 30% até ao final do ano, em comparação com 2023, mesmo alguns [que percorrem] rotas mais curtas seriam competitivos em relação aos camiões a diesel este ano".

Anteriormente, o elevado custo dos camiões elétricos não era compensado pela poupança de energia que representavam, afastando alguns compradores.

Perante os resultados, Xie Haiming aconselhou o departamento municipal de transportes de Shenzhen a expandir a utilização de camiões elétricos na cidade, um grande centro tecnológico no sul da China que faz fronteira com Hong Kong.

Aliás, Shenzhen foi a primeira cidade do mundo a eletrificar totalmente as suas frotas públicas de autocarros e táxis, conforme recordado pelo mesmo órgão de comunicação.

Além disso, está a ajudar o governo a conceber programas-piloto para rotas entre Shenzhen e outras cidades da Greater Bay Area, como Dongguan, Guangzhou e, no futuro, Hong Kong.

Os camiões de mercadorias em Shenzhen, que fazem predominantemente rotas para as cidades industriais de Dongguan e Huizhou, serão um motor de crescimento fundamental para a eletrificação de veículos.

Programa-piloto para testar camiões envolveu mais de 40 empresas

No ano passado, mais de 40 empresas e instituições de Shenzhen, com o apoio do governo, conduziram um programa-piloto para a utilização de camiões elétricos nas rotas entre a cidade e Dongguan e Huizhou.

O programa envolveu 38 modelos de camiões pesados de oito fabricantes de veículos, 10 operadores de frotas, grandes empresas de instalações de carregamento e empresas internacionais de transporte de carga.

Foram recolhidos cerca de 142 conjuntos de dados sobre uma série de métricas, por forma a avaliar o custo total de propriedade ao longo de cinco anos.

Um desafio identificado passa pela insuficiência de instalações de recarga para camiões, que obrigava os condutores dos elétricos a percorrerem distâncias maiores do que os dos veículos a diesel para fazerem o mesmo trabalho.

Para percorrer 100 quilómetros de transporte de carga, o condutor teria de percorrer, em média, mais 10 km até às instalações de recarga.

Partilhou Haiming, acrescentando que "este é o maior desafio imediato que tem de ser enfrentado para aumentar a escala".

Para implementar rotas transfronteiriças de camiões elétricos entre Hong Kong e o continente, as autoridades precisam de alinhar as normas técnicas para o carregamento de baterias e construir instalações de carregamento que estejam em conformidade com os regulamentos do continente e de Hong Kong, segundo Haiming.