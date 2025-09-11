O seu frigorífico costuma dar estalidos? Saiba a razão

Costuma assustar-se com os estalidos do seu frigorífico? Sim, os barulhos vêm do frigorífico e nem parecem muito normais. Mas afinal a que se devem?

O interior do frigorífico é feito de plástico e metal, que se expandem e contraem com as mudanças de temperatura. Esse processo provoca estalos semelhantes aos que ouvimos em móveis de madeira ou canalizações.

Principais razões para os estalidos:

Dilatação e contração dos materiais O plástico e o metal dentro do frigorífico expandem e contraem com as variações de temperatura. Isso provoca pequenos estalos, semelhantes ao que acontece com móveis ou canalizações.

Funcionamento do compressor e relés Quando o compressor arranca ou desliga, ou quando um relé aciona, pode ouvir-se um “clique” ou estalido. É um som normal do sistema de refrigeração.

Gelo a formar ou a partir Nos modelos com no frost, durante o ciclo de descongelação automática, pedaços de gelo podem partir-se e provocar estalos.

Movimento do gás refrigerante A circulação do fluido refrigerante pelos tubos também pode gerar estalos ou pequenos ruídos de pressão.



Quando se deve preocupar com os estalidos?

Apesar de, na maioria dos casos, os estalidos não representarem um problema, há situações em que é importante analisar:

Estalidos muito fortes e constantes, diferentes do habitual.

Ruídos acompanhados de vibrações metálicas ou pancadas.

Falhas de refrigeração, alimentos a descongelar ou interior pouco frio.

Presença de cheiro a queimado ou aquecimento anormal na parte traseira.

Nestes casos, é recomendável contactar um técnico de assistência para verificar o compressor, o ventilador ou a parte elétrica.

Em resumo...

Se o seu frigorífico dá estalidos de vez em quando, não há motivo para alarme: trata-se de um fenómeno normal ligado ao ciclo de funcionamento. Apenas quando o ruído é excessivo, persistente ou acompanhado de outros sinais deve considerar uma intervenção técnica.