Higiene oral: já tem uma escova de dentes elétrica da iServices?

A higiene oral é fundamental para garantir a saúde da boca e prevenir doenças dentárias e gengivais. Uma das principais ações é escovar os dentes e com a escova de dentes elétrica da iServices tudo é mais fácil.

Como dizem as "boas práticas", devemos escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e à noite, utilizando uma pasta de dentes com flúor. A escovagem deve ser feita de forma suave e com movimentos circulares para evitar lesões nas gengivas e no esmalte dentário. Para ajudar neste processo, nada melhor que ter uma escova de dentes elétrica.

Escova de dentes elétrica da iServices

A escova de dentes elétrica da iServices é a solução perfeita que assegura uma higiene oral total. Graças aos 6 modos de limpeza, esta Escova de Dentes adapta-se a todas as suas necessidades, desde uma limpeza diária até à remoção do tártaro ou ao polimento dos dentes.

Na caixa deste produto podem encontrar:

1 corpo da escova de dentes

1 cabeça para escova de dentes standard

1 cabeça de escova para uma limpeza eficiente

1 cabeça de escova branqueadora

Base de carregamento

Cabo USB

Manual de instruções

Esta escova de dentes é resistente à água, tendo certificação de resistência IPX7. O tempo de carregamento é de apenas 2,5 horas, permitindo que esta escova tenha autonomia para vários dias.

Como usar a Escova de Dentes Elétrica?

A Escova de Dentes Elétrica da iServices é muito simples e fácil de usar.

1. Escolha a cabeça de escova de dentes mais adequada às suas reais necessidades : limpeza diária, branqueamento, polimento ou massagem nas gengivas;

: limpeza diária, branqueamento, polimento ou massagem nas gengivas; 2. Fixe a cabeça de escova no corpo da escova;

no corpo da escova; 3. Coloque uma pequena quantidade de pasta de dentes na escova;

na escova; 4. Carregue no botão on/off e ligue a escova, selecionando ainda o nível desejado.

Carregue no selecionando ainda o nível desejado. 5. Movimente a escova de dentes lentamente ao longo dos dentes , deixando-a trabalhar por si graças aos movimentos potentes, mas muito precisos;

, deixando-a trabalhar por si graças aos movimentos potentes, mas muito precisos; 6. Enxague a cabeça após a utilização e mantenha num lugar seco.

A Escova de Dentes Elétrica da iServices possui 6 modos:

Nível 1 : Modo sensível, perfeito para os utilizadores com os dentes mais sensíveis;

: Modo sensível, perfeito para os utilizadores com os dentes mais sensíveis; Nível 2 : Modo de limpeza, adequado para um uso diário;

: Modo de limpeza, adequado para um uso diário; Nível 3 : Modo de branqueamento: Ideal para remover o tártaro e necessidades mais exigentes de limpeza;

: Modo de branqueamento: Ideal para remover o tártaro e necessidades mais exigentes de limpeza; Nível 4 : Modo de massagem: adequado para massajar e promover a circulação sanguínea nas gengivas;

: Modo de massagem: adequado para massajar e promover a circulação sanguínea nas gengivas; Nível 5 : Modo de polimento: perfeito para polir a superfície dos dentes;

: Modo de polimento: perfeito para polir a superfície dos dentes; Nível 6: Modo de alta velocidade: adequado para uma limpeza profunda.

Esta escova custa apenas 59,95 € e pode ser comprada online aqui. Podem também adquirir o Kit de 3 Cabeças para esta Escova de Dentes.