Fenómeno raro: erupção solar arrancou a “cauda” do campo magnético da Terra

Uma enorme perturbação no vento solar fez com que a magnetosfera da Terra voasse sem a sua cauda habitual. Durante duas horas, o campo magnético terrestre foi "desfigurado". Será grave?

25.º ciclo solar está com uma enorme atividade

Da mesma forma que um jato supersónico é atingido por ventos de alta velocidade, a Terra está constantemente a ser bombardeada por uma corrente de partículas carregadas provenientes do Sol, conhecida como vento solar.

Tal como o vento à volta de um jato ou a água à volta de um barco, estes fluxos de vento solar curvam-se à volta do campo magnético da Terra, ou magnetosfera, formando do lado voltado para o Sol da magnetosfera uma frente chamada choque de proa e estendendo-a na forma de um saco de vento com uma longa cauda no lado oposto à face do Sol (o vídeo em baixo explica este fenómeno).

As mudanças dramáticas no vento solar alteram a estrutura e a dinâmica da magnetosfera. Um exemplo de tais alterações permite vislumbrar o comportamento de outros corpos no espaço, como as luas de Júpiter e os planetas extrassolares.

Campo magnético terrestre temporariamente "desfigurado"

Os cientistas relatam observações sem precedentes de um fenómeno raro criado durante uma ejeção de massa coronal (EMC).

As EMC viajam normalmente mais depressa do que a velocidade de Alfvén, a velocidade a que as linhas vibratórias do campo magnético se movem através do plasma magnetizado, que pode variar consoante o ambiente do plasma.

Uma EMC em 2023 perturbou a configuração normal da magnetosfera da Terra durante cerca de 2 horas. Os investigadores analisaram as observações da Magnetospheric Multiscale Mission (MMS) da NASA para saber o que aconteceu.

Em 24 de abril de 2023, a nave espacial MMS observou que, embora a velocidade de fluxo do vento solar fosse rápida, a velocidade Alfvén durante a forte EMC era ainda mais rápida. Normalmente, o vento solar viaja mais depressa do que a velocidade Alfvén. Esta anomalia fez com que o arco de choque da Terra desaparecesse temporariamente, permitindo que o plasma e o campo magnético do Sol interagissem diretamente com a magnetosfera.

A cauda de vento da Terra foi substituída por estruturas chamadas asas de Alfvén que ligavam a magnetosfera da Terra à região do Sol recentemente em erupção. Esta ligação funcionava como uma autoestrada que transportava o plasma entre a magnetosfera e o Sol.

O evento único da EMC ofereceu novos conhecimentos sobre a forma como as asas de Alfvén se formam e evoluem, escrevem os autores. Um processo semelhante pode ocorrer em torno de outros corpos magneticamente ativos no nosso sistema solar e no universo, e as observações dos investigadores sugerem que a formação de auroras na lua de Júpiter, Ganimedes, pode também ser atribuída a asas de Alfvén.