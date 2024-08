H2.City Gold: autocarro português a hidrogénio fez furor nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de 2024 já terminaram, mas continuam a surgir notícias e curiosidades interessantes. Sabia que 12 autocarros H2.City Gold a hidrogénio produzidos pela CaetanoBus operaram no maior evento do desporto mundial?

H2.City Gold a hidrogénio tem super autonomia...

Em 2019 o Pplware falou aqui sobre o H2.City Gold, o autocarro a hidrogénio da portuguesa CaetanoBus. A CaetanoBus é o maior fabricante de carroçarias e autocarros em Portugal. A empresa produz autocarros para todos os segmentos.

O H2.City Gold é um autocarro da Caetano elétrico, com a particularidade de ser movido a hidrogénio. Este veículo amigo do ambiente está equipado com uma célula de combustível Toyota e é resultado da elevada capacidade de engenharia da CaetanoBus.

Este veículo tem autonomia de 400 km num único abastecimento, uma característica diferenciadora no mercado de autocarros a hidrogénio. Destaca-se também pela sua modularidade, conforto, segurança e usabilidade. Disponível com 10.7m ou 12m, nas versões LHD e RHD, adapta-se facilmente a qualquer ambiente urbano.

Os tanques de hidrogénio estão armazenados no tejadilho de acordo com as mais exigentes normas de segurança. O H2.City Gold está ainda munido de sensores de fuga de hidrogénio na célula de combustível e nos tanques. Assim como o autocarro 100% elétrico, poderá também ser equipado com uma grande variedade de equipamentos de segurança de modo a assegurar o conforto dos seus passageiros.

O H2.City Gold vem com um motor elétrico com 245 cv (180 kW) de potência.

Segundo a própria CaetanoBus, os passageiros elogiaram bastante o autocarro. Também os motoristas mostraram-se satisfeitos, assumindo que esta tecnologia é uma alternativa ao Diesel.