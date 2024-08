Análise Bose Ultra Open Earbuds: ouvir áudio em “modo aberto” é viciante

Para os amantes de música e podcasts, uns auriculares são, a certo ponto, imprescindíveis. Levamo-los nas orelhas para todo o lado, tentando que nos façam companhia nos momentos em que seja possível ouvir mais uns versos ou atentar mais uns minutos de reflexão ou debate. Para qualquer um destes, sei, agora, que os Ultra Open Earbuds são (quase) perfeitos. Usei-os durante largas semanas e deixo-lhe a nossa análise!

Assumindo-se líder no desenvolvimento e fabrico de produtos e tecnologias de áudio, a Bose arrisca e prima por pautar os seus produtos de alguma irreverência. O foco está em "fazer as coisas de forma diferente".

A par dessa identidade que assume ter, a Bose argumenta desenhar os dispositivos com base nas necessidades reais do utilizador, oferecendo-lhes alternativas práticas e, ao mesmo tempo, competentes. Pela nossa experiência, muito competentes.

Desta vez, entregou ao mercado um acessório, leve e confortável, que passa facilmente despercebido na orelha do utilizador: os Bose Ultra Open Earbuds assumem uma forma intra-auricular e prometem, assim, uma conexão constante com o ambiente e uma estabilidade singular. Segundo a empresa, o som mantém-se privado e só o utilizador consegue ouvi-lo.

A promessa era boa e, por isso, o entusiasmo e expectativa para os testes foram reais, aquando da apresentação do equipamento. Mostramos-lhe tudo, neste artigo.

Especificações dos Bose Ultra Open Earbuds Auricular Open Ear;

Microfone built-in;

Resistente à água (IPX4);

Medidas auricular (cada): 0,73 x 0,67 x 1,07 polegadas;

Peso auricular (cada): 6,4 gramas;

Material auriculares: plástico (PC-ABS), metal, silicone, revestimento dourado (no caso da versão White Smoke);

Medidas caixa de carregamento: 1,65 x 2,56 x 1,04 polegadas;

Peso caixa de carregamento: 43,8 gramas;

Material caixa de carregamento: plástico duro;

Porta USB C;

Conectividade: A2DP Bluetooth Audio Streaming, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, HFP Bluetooth, Wireless Connectivity, AAC Bluetooth, SBC Bluetooth;

Bluetooth 5.3;

Alcance do Bluetooth: 9,1 metros;

Bose App.

Na caixa

Os Ultra Open Earbuds chegam-nos numa caixa compacta, claramente assinada pela Bose. Nela encontramos os auriculares, uma caixa de carregamento, um cabo de carregamento USB para USB-C, e um manual.

Um design irreverente para um equipamento quase indetetável

A evolução tecnológica elevou os dispositivos a um patamar no qual é verdadeiramente difícil inovar; inovar a sério; trazer para o mercado características realmente diferenciadoras, nunca vistas. De facto, os utilizadores estão mais exigentes, porque já conhecem muitas alternativas e não é tão fácil surpreendê-los - como era outrora, pelo menos.

Em termos de design, a Bose não estalou o mercado com uma proposta completamente nova, pois já conhecemos opções de auriculares semelhantes, que não precisam de ser encaixados "dentro" da orelha. Contudo, não deixam de ter uma aparência singular, não sendo, ainda, o comum neste tipo de equipamento.

A par dessa unicidade, a marca desenvolveu um equipamento discreto, visualmente bonito e, mais importante, confortável. De facto, diria que a sua presença chega a ser quase indetetável, tendo por vários momentos esquecido que tinha a música a chegar-me aos ouvidos por via dos auriculares.

O equipamento envolve-se na orelha de forma muito natural, segurando-se com competência, através do "brinco" de silicone flexível - apesar da qualidade que lhe reconheço, não sei dizer como vai comportar-se ao longo do tempo.

Inicialmente, admito ter sentido alguma estranheza, pois sentia que o auricular nem estava lá. No entanto, depois de perceber o melhor ângulo (que a Bose aconselha ser de 45 graus), habituámo-nos à sua aparente ausência, proporcionada, também, pela leveza da construção. Embora muito confortáveis, o peso do cilindro, que fica na parte de trás da orelha e carrega a bateria, pode incomodar ligeiramente, após cerca de 7/8 horas de uso.

De qualquer modo, para quem tem dificuldade em segurar os auriculares nas orelhas, pelos seus formatos nem sempre ergonómicos, os Ultra Open Earbuds da Bose podem ser uma solução. Num ápice, tornam-se num companheiro muito competente para dias de trabalho em frente ao computador, viagens de comboio ou autocarro, passeios a pé ou de bicicleta, e corridas - testámos em corridas amadoras, mas não desiludirá noutras mais desafiantes. Afinal, são resistentes a salpicos de água (IPX4) e a sensação de que vão cair é apenas isso: uma sensação (que desaparece com o hábito).

Com esta forma intra-auricular, a Bose procurou que os Ultra Open Earbuds oferecessem a sua tecnologia OpenAudio, por via da qual é possível combinar uma ligação com o ambiente envolvente e um som privado que só cada utilizador consegue ouvir. Falamos-lhe dela mais adiante, mas spoiler alert: é um conceito do qual fiquei fã! < A caixa dos Ultra Open Earbuds é construída em plástico duro, pelo que estes estarão, sem grandes aventuras, protegidos.

Os Bose Ultra Open Earbuds estão disponíveis em Black e White Smoke.

Controlos

Como é já hábito em produtos da Bose, os controlos táteis funcionam muito bem e respondem com precisão aos comandos. Estes estão disponíveis por via de um botão no topo do cilindro de cada auricular, sendo, por isso, fáceis de aceder e pressionar.

Por predefinição, os controlos permitem pausar a música, com um toque; avançar para a música seguinte ou encerrar uma chamada telefónica, com dois toques; voltar para a música anterior, com três toques; e alternar entre modos, pressionando continuamente os dois botões.

Para uma maior personalização dos Ultra Open Earbuds, a Bose oferece uma aplicação própria, da qual falaremos a seguir.

Software e app Bose

A aplicação da Bose, da qual também falámos aquando da análise dos auscultadores QuietComfort Ultra, permite uma personalização ótima do produto. Sendo transversal aos produtos de áudio da Bose, é por via desta que é possível alterar os controlos dos auriculares, bem como personalizar o áudio, ao longo dos vários modos, e também controlar a bateria do dispositivo e o volume.

A app é realmente intuitiva, tendo a Bose desenvolvido uma interface user friendly. Além disso, caso possua mais dispositivos da marca, pode reuni-los e controlá-los por aqui, de forma muito simples.

Apesar de os comandos serem comuns aos dois auriculares, por predefinição, com a app, é possível definir controlos para cada um deles, bem como brincar com o Equalizador, por exemplo.

Resumidamente, no topo da app encontra-se o produto que está conectado (neste caso, os Ultra Open Earbuds) e, logo abaixo, a respetiva bateria e volume. Depois, a aplicação dispõe os Modos, onde se incluem o Estéreo, Imersão, Ar Livre, Correr, entre outros adaptáveis; a Fonte do áudio; o Equalizador, para uma personalização mais precisa do áudio; o Áudio imersivo, para aprimorar e dar mais profundidade ao conteúdo que se está a ouvir; o Atalho, para redefinição dos controlos dos auriculares; e Dicas, para assegurar que aproveita todas as potencialidades dos Ultra Open Earbuds.

Como se comportam estes auriculares de "modo aberto"?

Pesando todas as medidas, os Ultra Open Earbuds da Bose são realmente bons. A marca não tem por hábito desiludir, pelo que a expectativa para este modelo intra-auricular era grande, conforme confidenciei no início do artigo.

De ressalvar que olhei para eles considerando o que são e evitei compará-los a conceitos diferentes, pois, obviamente, não terão o desempenho de uns auscultadores com cancelamento de ruído, por exemplo - não é sequer suposto, creio.

Em ambientes fechados, não muito barulhentos, o som é impressionante. Aliás, alternar entre os vários Modos mostra-o, claramente. Por exemplo, o Estéreo é incrível para vídeos de concertos live ou músicas mais potentes; e o Imersivo proporciona uma experiência auditiva verdadeiramente boa.

Por sua vez, em ambientes abertos ou muito barulhentos - como um ginásio ou um café cheio de pessoas -, a coisa muda um pouco de figura, pois os sons exteriores, quando muito altos, sobrepõem-se ao áudio dos auriculares. Mesmo nestes ambientes, contudo, se não houver muito barulho, o som e a experiência auditiva permanecem maravilhosos.

De facto, por oferecerem um conceito OpenAudio, sons muito altos comprometem a mestria destes auriculares. Por exemplo, durante uma corrida em estrada, fiquei "sem música" durante uns segudos, aquando da passagem de uma ambulância, assim como numa zona com mais trânsito e barulho normal dos carros e buzinas. Noutra ocaisão, também, aquando da passagem por uma área de obras, com perfuradores de solo ligados.

Pessoalmente, esta questão não é um problema, pois funcionam muito bem nos cenários menos barulhentos e, de facto, agrada-me não estar totalmente desligada do contexto enquanto estou na estrada, especialmente por motivos de segurança.

De destacar que os Ultra Open Earbuds são potencializados pela certificação Snapdragon Sound (Qualcomm aptX Adaptive) para áudio sem perdas e suporte para Google Fast Pair.

Embora não possuam cancelamento de ruído, estes auriculares da Bose oferecem um Áudio imersivo muito competente. Por via deste, o equipamento consegue acompanhar os movimentos da nossa cabeça e adaptar a música, por exemplo.

Tecnologia OpenAudio

O charme destes auriculares da Bose reside na possibilidade de o utilizador ouvir música ou conteúdos de áudio, mantendo-se consciente relativamente ao ambiente que o reodeia. De facto, a qualidade do som não sai comprometida, excetuando em ambientes muito barulhentos, conforme vimos acima.

Segundo a Bose, o OpenAudio funciona, por via de um método inovador de condução de ar, que permite que os auriculares proporcionem um "som rico e cheio de nuances no ouvido do utilizador, reduzindo a fuga de som para que não perca uma nota".

Apesar de a marca prometer que podemos "experimentar uma gama de sons alucinante" sem que as pessoas à nossa volta ouçam, a verdade é que, caso estejam a alguns centímetros de nós, ouvirão. Por exemplo, alguém ao nosso lado no comboio ou no metro ouvirá o nosso áudio, dependendo do conteúdo e do volume (se estiver a ouvir Red Hot Chilli Peppers, com o volume nos 80%, as pessoas vão ouvir).

Qualidade do microfone

Pelo preço a que estes auriculares estão disponíveis, esperava uma qualidade do microfone muito mais afinada. Contudo, ainda que não seja excelente, o som é razoavelmente claro e a conversa é totalmente percetível.

Durante uma chamada telefónica, o áudio apresentou algumas falhas, em vários testes, tendo a conectividade falhado. No entanto, mais uma vez, foram cortes de milissegundos que não inteferiram de forma considerável.

Conectividade

Tal como outros gadgets de áudio da Bose, estes Ultra Open Earbuds ligam-se a smartphones, computadores ou outros dispositivos, por via de Bluetooth 5.3.

Os auriculares chegam prontos a serem conectados ao smartphone, mas, para conectá-los ao PC, por exemplo, é necessário emparelhá-los. Para isso, colocamo-los na caixa de carregamento e mantemos a caixa aberta, enquanto pressionamos o botão instalado na parte de trás. Assim que acender uma luz azul em frente a cada auricular, o equipamento está pronto a ser conectado a outro dispositivo, como o computador.

A Bose promete uma conectividade permanente até 9 metros, mas confirmo um pouco mais: até 12, conectados ao smartphone. Entre divisões, contudo, a conectividade perde-se um pouco, devido às paredes que as separam.

Com estes auriculares, podemos, ainda, desfrutar de sessões de TV, por via da tecnologia SimpleSync da Bose, que permite emparelhá-los com colunas e soundbars inteligentes da marca. Por não possuir o equipamento, não testei esta possibilidade.

Bateria

Os Ultra Open Earbuds oferecem até 7,5 horas de tempo de reprodução, apesar de esta autonomia cair para até 4,5 horas quando se utiliza a tecnologia de Áudio imersivo. Mais, garantem até 48 horas em standby e mais 19,5 horas de tempo de reprodução com a caixa de carregamento.

Veredicto

Depois de alguns meses com estes auriculares a serem companhia diária, admito não ter grandes queixas. Embora não sejam perfeitos e não sirvam as necessidades de todos os utilizadores, pelas especificidades que lhes conhecemos, são muito capazes e oferecem uma experiência de áudio realmente competente, além de personalizável.

Por considerá-lo verdadeiramente útil, destaco o facto de ser possível ouvir música ou conteúdos de áudio sem desligar completamente do ambiente em redor. É o mote do equipamento e foi, sem dúvida, o que me conquistou.

Apesar da qualidade e pertinência que lhes reconheço - pois fiquei realmente fã -, o preço é um senão de peso. Disponíveis nos principais retalhistas portugueses por cerca de 330 euros, não são auriculares para todas as carteiras.

Bose Ultra Open Earbuds