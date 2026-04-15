Irão tem uma “arma secreta” fornecida pela China

Há informações que podem surpreender pela diferença entre a capacidade do armamento dos EUA e do Irão. Contudo, novos dados sugerem que, por trás de ataques aparentemente convencionais, existe uma camada invisível de inteligência baseada em satélites, capaz de alterar significativamente o equilíbrio no terreno. A China poderá estar por trás desta "arma secreta".

A importância da observação por satélite

Durante a Guerra do Golfo, um grupo de soldados iraquianos foi localizado em pleno deserto não por patrulhas terrestres, mas por imagens captadas desde satélites que detetaram marcas recentes de veículos na areia.

Este episódio marcou um dos primeiros momentos em que observar a partir do espaço começou a ser tão decisivo como disparar a partir de terra.

O papel do satélite TEE-01B do Irão

Uma série de documentos filtrados na posse do Financial Times revelou que o Irão não só dispunha de mísseis e drones para atacar bases norte-americanas, como também de uma ferramenta muito mais silenciosa e decisiva: um satélite de observação capaz de fornecer coordenadas precisas antes e depois de cada ataque.

O sistema, conhecido como TEE-01B, foi adquirido pela Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica no final de 2024, após o seu lançamento a partir da China, e permitiu aos comandos iranianos vigiar instalações-chave em toda a região, identificar alvos com um nível de detalhe sem precedentes para o país e avaliar o impacto dos seus ataques quase em tempo real.

Dito de outra forma, o que parecia uma guerra de fogo direto escondia, na realidade, uma camada prévia de inteligência orbital que multiplicava a eficácia de cada operação.

Cooperação estratégica com a China

O mesmo meio contou que por detrás dessa capacidade existe um acordo pouco visível, mas estratégico, com atores chineses, que não só facilitou o acesso ao satélite já em órbita, como também à infraestrutura necessária para o operar a partir de qualquer ponto do mundo.

Este modelo, baseado na transferência “em órbita” e em redes de estações terrestres distribuídas globalmente, um modelo de exportação pouco conhecido através do qual as naves espaciais lançadas na China são transferidas para clientes estrangeiros uma vez atingida a órbita, permitiu ao Irão ultrapassar uma das suas principais fragilidades: a vulnerabilidade das suas próprias instalações face a ataques.

Ao externalizar o controlo e o fluxo de dados, Teerão transformou um ativo comercial numa ferramenta militar difícil de neutralizar.

Capacidade de precisão sem precedentes

Face aos seus sistemas anteriores, incapazes de identificar com clareza alvos complexos, o novo satélite oferece imagens de alta resolução. O TEE-01B é capaz de captar imagens com uma resolução aproximada de meio metro, permitindo distinguir aeronaves, veículos e alterações em infraestruturas militares.

Isto transformou o planeamento dos ataques iranianos, passando de estimativas gerais para decisões baseadas em dados concretos, e consolidou uma combinação de inteligência humana, imagens de satélite e apoio externo que elevou consideravelmente a capacidade operacional iraniana.

O que se sabe sobre o satélite TEE-01B As capacidades técnicas de um satélite espião, também designado como satélite de reconhecimento, variam consoante o país e a missão, mas existem características comuns já conhecidas através de fontes públicas e análises especializadas. Sensores de alta resolução Um dos elementos centrais é a capacidade de imagem. Satélites modernos conseguem captar imagens com resolução submétrica, podendo distinguir objetos com poucos centímetros de detalhe. Utilizam sensores ópticos avançados, semelhantes a telescópios, com espelhos de grande dimensão e sistemas de estabilização extremamente precisos. Além disso, muitos recorrem a sensores infravermelhos, permitindo observar atividade térmica, como motores em funcionamento ou instalações industriais ativas, mesmo durante a noite. Radar de abertura sintética (SAR) Outra tecnologia fundamental é o radar SAR. Este sistema permite “ver” através de nuvens, fumo ou escuridão, algo impossível com câmaras tradicionais. O SAR consegue mapear terrenos, estruturas e até detetar alterações milimétricas na superfície, sendo essencial para vigilância contínua em qualquer condição meteorológica. Interceção de comunicações (SIGINT) Alguns satélites não captam imagens, mas sim sinais. Estes são especializados em inteligência de sinais, ou SIGINT. Conseguem intercetar comunicações rádio, transmissões militares, sinais de radar e até algumas comunicações por satélite. Esta capacidade é crítica para identificar movimentos militares, localização de sistemas de defesa e padrões de comunicação. Órbitas e revisita A maioria destes satélites opera em órbitas baixas da Terra (LEO), tipicamente entre 300 e 1.000 km de altitude. Isto permite maior detalhe nas observações. No entanto, implica que o satélite só passe sobre o mesmo ponto em determinados intervalos. Para mitigar isso, os países utilizam constelações de satélites, garantindo revisitas frequentes, por vezes várias vezes ao dia. Processamento e transmissão de dados Os dados recolhidos são processados a bordo ou enviados para estações terrestres através de ligações seguras e encriptadas. A evolução recente inclui o uso de inteligência artificial para análise automática de imagens, identificação de alvos e deteção de padrões. Camuflagem e manobras Alguns satélites têm capacidade de manobra orbital, permitindo ajustar a sua trajetória e evitar deteção ou colisões. Há também esforços para reduzir a sua assinatura, tornando-os menos visíveis a radares ou a outros sistemas de vigilância espacial. Contexto atual Potências como os Estados Unidos, China e Rússia lideram o desenvolvimento destes sistemas, com investimentos significativos em novas gerações de satélites mais pequenos, mais autónomos e com maior capacidade de processamento. Em síntese, os satélites espiões são hoje plataformas altamente sofisticadas que combinam sensores avançados, comunicações seguras e inteligência artificial, desempenhando um papel central na vigilância global e na estratégia militar moderna.

Ataques a bases militares

Entre os registos obtidos, foi mostrado que o satélite captou imagens da Base Aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, nos dias 13, 14 e 15 de março. A 14 de março, o Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que aeronaves norte-americanas na base tinham sido atingidas. Cinco aviões de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos ficaram danificados.

O satélite também realizou vigilância da Base Aérea Muwaffaq Salti, na Jordânia, e de localizações próximas da base naval da Quinta Frota dos Estados Unidos, em Manama, no Barém, bem como do aeroporto de Erbil, no Iraque, em torno da data dos ataques reivindicados pela Guarda Revolucionária Islâmica contra instalações nessas zonas.

Outras áreas vigiadas incluíam o Camp Buehring e a base aérea Ali Al Salem, no Kuwait, a base militar norte-americana Camp Lemonnier, no Djibuti, e o Aeroporto Internacional de Duqm, em Omã.

Infraestruturas civis sob monitorização

Na infraestrutura civil do Golfo Pérsico monitorizada estavam também o porto de contentores de Khor Fakkan e a central de dessalinização e energia de Qidfa, nos Emirados Árabes Unidos, bem como a fábrica Alba, no Barém, uma das maiores fundições de alumínio do mundo.

Em paralelo com o relatório do Financial Times, o New York Times publicou uma análise onde explica que este tipo de avanços não é um caso isolado, mas sim o resultado de uma relação construída ao longo de décadas entre o Irão e a China no campo militar e tecnológico.

Desde os anos 80, quando Pequim fornecia armamento de forma direta, até às últimas décadas, em que optou por um apoio mais discreto baseado em componentes, tecnologia dual e transferência de conhecimento, a cooperação evoluiu para se adaptar a sanções e equilíbrios regionais.

Em resumo, neste processo, a China passou de vendedora de armas a facilitadora de capacidades que permitem ao Irão desenvolver e melhorar as suas próprias tecnologias sem se expor abertamente.