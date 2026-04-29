Reduflação: o truque silencioso que faz pagar mais por menos no supermercado, dentro da lei

Provavelmente, já reparou que aquele pacote de bolachas que compra há anos parece ter encolhido; ou que o chocolate preferido da família ficou um pouco mais pequeno, mas o preço manteve-se. Se sim, saiba que não é ilusão, mas um truque com nome próprio: shrinkflation, ou reduflação, em português.

O que é exatamente a reduflação?

A reduflação é o processo pelo qual os produtos disponíveis no mercado encolhem em tamanho ou quantidade enquanto os preços se mantêm iguais.

O termo é uma junção das palavras inglesas shrink (encolher) e inflation (inflação), cunhado pela economista Pippa Malmgren e pelo historiador Brian Domitrovic na obra de 2009 "Econoclasts".

Na prática, funciona da seguinte forma: em vez de aumentar o preço de um produto de €2,50 para €2,90, o que o consumidor notaria imediatamente, a fabricante mantém os €2,50, mas reduz o conteúdo da embalagem de 500 g para 450 g.

Para a carteira do cliente, o resultado final é o mesmo, mas a mudança passa-lhe muito mais despercebida.

A reduflação permite que fabricantes e retalhistas gerem os seus custos de produção crescentes enquanto mantêm o volume de vendas, a margem operacional e a rentabilidade.

Por que motivo as empresas fazem isto?

A resposta curta é a psicologia do consumidor, pois este tende a ser mais desencorajado por subidas de preço do que por reduções no tamanho das embalagens.

Além disso, alguns clientes preferem mesmo uma embalagem mais pequena ao preço antigo do que a embalagem original a um preço mais alto.

A resposta mais longa inclui os custos. O aumento dos preços das matérias-primas, da mão de obra e dos transportes pressiona as empresas a encontrar formas de reduzir despesas.

Por exemplo, em 2023 o preço do trigo aumentou 25% devido a más colheitas e ao aumento da procura. Nesse contexto, reduzir discretamente a embalagem tornou-se a saída mais cómoda, e menos arriscada do ponto de vista comercial.

Em Portugal, a então diretora de Insights & Strategy da Havas Media Group Portugal, Sofia Vieira, considerou que a reduflação "apresenta um risco reduzido de afetar a reputação das marcas".

No entanto, "se for detetada é normalmente encarada de forma bastante negativa", por ser "um mecanismo pouco transparente, usado normalmente para transferir o efeito da subida de preços para o consumidor final", nas palavras da diretora, em 2022, ao Jornal de Negócios.

Curiosamente, um estudo recente demonstrou que a maioria dos consumidores considera a reduflação uma prática desonesta, considerando-a mais injusta do que uma subida direta de preço, o que contraria a lógica das marcas que a usam para evitar reações negativas.

Os casos mais mediáticos

O exemplo mais icónico é provavelmente o do Toblerone. Em 2010, a Kraft reduziu a barra de Toblerone de 200 g para 170 g. Em 2016, a Mondelez voltou a reduzir a barra de 170 g para 150 g no Reino Unido, enquanto a barra de 400 g passou para 360 g.

A estratégia passou por alargar os espaços entre os picos triangulares de chocolate. A embalagem mantinha o mesmo tamanho, mas o interior contava a verdade.

Outros produtos conhecidos que passaram pelo mesmo processo incluem as barras Mars, os gelados Magnum e as batatas fritas Pringles.

Em Portugal, como está a situação?

Menos folhas de papel higiénico, pacotes de cereais e margarinas mais leves são exemplos de reduflação, em Portugal.

As empresas cortam nas quantidades, mas as dimensões das embalagens mantêm-se.

Em Portugal, a monitorização desta prática é difícil. Seria necessário conhecer, para todas as marcas, a evolução do custo por quantidade ou unidade.

Apesar de haver categorias onde a prática não é possível, como a fruta, que é vendida ao quilo, noutras áreas é comum: em cosmética, perfumaria e alimentação embalada é mais fácil recorrer a este método.

A DECO Proteste chegou a alertar os consumidores portugueses para redobrarem a atenção de forma a não comprarem menos pelo mesmo preço, numa altura em que os consecutivos aumentos dos preços ao consumidor contribuíram para o aumento da taxa de inflação para níveis históricos em 2022 e 2023.

Mais recentemente, a mesma organização portuguesa de defesa dos direitos dos consumidores informou de que o preço do cabaz alimentar voltou a subir pela sétima semana consecutiva, ultrapassando os 260 euros.

Como se pode proteger contra a reduflação no supermercado?

A principal ferramenta do consumidor é o preço por quilograma ou litro, obrigatório por lei nas etiquetas dos supermercados europeus. É esse número, em vez do preço total da embalagem, que permite comparações reais entre produtos e ao longo do tempo.

Outras dicas práticas incluem:

Guardar memória das gramagens habituais dos produtos que compra regularmente;

habituais dos produtos que compra regularmente; Usar apps de comparação de preços;

de preços; Desconfiar de embalagens "renovadas" sem aumento de preço aparente, pois a renovação visual pode esconder uma redução de conteúdo.

A reduflação não é ilegal. Contudo, é uma forma de inflação disfarçada, e o primeiro passo para não cair na armadilha é simplesmente saber que ela existe.