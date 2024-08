Made by Google: é hora de conhecer todas as novidades da Google

Os rumores têm inundado a Internet, com todas as novidades da Google a serem reveladas, ainda que sem a confirmação oficial. Este é o momento de a Google revelar o que esteve a preparar e mostrar as novidades no campo do hardware. O Pixel 9 deverá ser o centro das atenções, mas há mais novidades a caminho.

Este ano, a Google resolveu antecipar a chegada do novo hardware. O Pixel 9 deverá ser o elemento chave desta apresentação, com todos os diferentes modelos a serem revelados em detalhe. Fala-se em três smartphones, com tamanhos diferentes e com hardware de topo.

Estes devem também receber novidades no campo da IA e do Android, com a versão 15 a poder ser revelada. Este é o complemento certo para os novos Pixel, que devem ficar acima da concorrência. Espera-se ainda a chegada de dois novos smartwatches, com o selo Pixel Watch 3. Por fim, os rumores apontavam para a chegada dos Pixel Buds 2.

Vamos ver o que a Google preparou e conhecer todas as novidades, tanto nos smartphones como em outras áreas. Quanto a surpresas, não são prováveis, mas a gigante das pesquisas pode ter algumas escondidas e prontas a serem reveladas.